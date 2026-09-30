Argentina registra casi un millón de casos de gripe, el nivel más alto de la última década, por el adelanto de la circulación viral.

Argentina registra la mayor cantidad de casos de gripe de la última década.

Argentina atraviesa la temporada de enfermedades respiratorias con el mayor número de casos de gripe notificados en los últimos diez años. Según el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), elaborado por el Ministerio de Salud, en lo que va de 2026 se registraron 992.803 casos de enfermedad tipo influenza (ETI), en un escenario marcado por el adelanto de la circulación de virus respiratorios y el seguimiento de otras afecciones, como la neumonía y la bronquiolitis.

El informe correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 37 precisó que entre las semanas 34 y 36 se notificaron 71.802 nuevos casos de ETI. La cifra acumulada representa el valor más alto para el mismo período desde 2016.

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Desde la cartera sanitaria nacional señalaron que el comportamiento de las notificaciones podría estar relacionado con el adelanto de aproximadamente tres semanas en la circulación habitual de los virus respiratorios durante este año.

En ese contexto, las autoridades recordaron que la vacunación constituye la principal herramienta para prevenir complicaciones, hospitalizaciones y muertes, especialmente entre las personas que integran los grupos de mayor riesgo.

Cómo evolucionaron los casos de gripe

De acuerdo con el BEN, las notificaciones de enfermedad tipo influenza se mantuvieron dentro de los niveles de seguridad hasta la semana epidemiológica 9. A partir de entonces comenzó un incremento sostenido que se extendió hasta la SE 22.

Posteriormente, se registró un descenso de los casos hasta la semana 32, aunque desde ese momento se observa un ligero repunte semanal.

La ETI es un cuadro clínico caracterizado por fiebre de 38 °C o más, tos y dolor de cabeza, que puede estar acompañado por dolor de garganta, congestión nasal y molestias musculares.

Si bien el número acumulado de notificaciones es el más elevado de la última década, el informe advierte que la anticipación de la temporada de circulación viral debe tenerse en cuenta al analizar la evolución epidemiológica.

Neumonía: más de 122.000 casos en lo que va del año

El relevamiento nacional también registró un incremento de las notificaciones de neumonía. Entre las semanas 34 y 36 se contabilizaron 9.167 nuevos casos, mientras que el acumulado de 2026 llegó a 122.808.

La incidencia acumulada se ubicó en 264,3 casos por cada 100.000 habitantes.

Luego del pico de notificaciones alcanzado durante las semanas 21 y 22, la curva mostró una tendencia descendente y, desde entonces, se mantiene con leves oscilaciones.

Descienden los casos de bronquiolitis en menores de dos años

En cuanto a la bronquiolitis en niños menores de dos años, el boletín informó una disminución de los casos semanales a partir de la SE 34.

Entre las semanas 34 y 36 se notificaron 10.329 nuevos episodios, mientras que el total acumulado durante 2026 alcanzó los 108.433 casos, con una incidencia de 7.497,2 por cada 100.000 habitantes.

Las notificaciones semanales se mantienen por debajo de los registros históricos y dentro de la denominada zona de éxito desde la semana epidemiológica 21.

Qué virus circulan y cuáles son las detecciones

La vigilancia centinela ambulatoria permitió identificar 11 casos de influenza durante las últimas semanas analizadas, 22 menos que en el período anterior. La positividad fue del 26,2%, con predominio del virus de influenza B.

En paralelo, se detectaron 23 casos positivos de virus sincicial respiratorio (VSR) entre las 350 muestras estudiadas durante las últimas cuatro semanas.

Las detecciones de VSR fueron esporádicas hasta la semana 20. A partir de la SE 24 comenzó a observarse una tendencia ascendente, aunque todavía de baja magnitud.

En cuanto al SARS-CoV-2, no se registraron casos positivos entre las 165 muestras procesadas.

La situación en pacientes internados

El informe también analizó la circulación de virus respiratorios en pacientes hospitalizados por infecciones respiratorias agudas graves (IRAG).

Durante las últimas cuatro semanas se notificaron 297 casos positivos de VSR entre 892 pacientes estudiados para los tres virus priorizados. En segundo lugar se ubicó la influenza, con 47 detecciones, seguida por el SARS-CoV-2, con seis casos.

Además, se identificaron cuatro coinfecciones de SARS-CoV-2 y VSR, y una de influenza y VSR.

Los datos reflejan la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica y las medidas de prevención, especialmente ante la circulación simultánea de distintos virus respiratorios y el impacto que pueden tener en los grupos más vulnerables.