Descubren 57 nuevas especies en los cañones submarinos de Argentina

La expedición Talud Continental IV se extendió por 21 días, se transmitió en vivo y en directo a 4 millones de personas por plataformas y tuvo cerca de 22 millones de visualizaciones. Presenciada por grandes y chicos, marcó un hito científico y tecnológico que permitió descubrir nuevas especies marinas y una diversidad inesperada en corales de aguas frías.

La histórica expedición de la campaña Talud Continental IV en el cañón submarino Mar del Plata, liderada por científicos del CONICET a bordo del buque R/V Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute, que en agosto de 2025 emocionó a millones de personas a través del streaming, sigue generando hitos. Ahora, un taller internacional de identificación de especies (Species Discovery Workshop), liderado por The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census, en alianza con el Schmidt Ocean Institute (SOI), y coordinado localmente por los investigadores del CONICET Martín Brogger y Valeria Teso, en el que se analizaron muestras biológicas de aquella expedición, reveló el hallazgo de 57 nuevas especies marinas y 5 géneros que habitan el cañón submarino Mar del Plata.

Trabajo del Conicet

Una estimación preliminar había señalado el hallazgo de al menos 40 nuevas especies marinas, pero tras la realización del workshop la cifra se elevó momentáneamente a 57. El taller, realizado en julio pasado en la Universidad Maimónides de Buenos Aires, reunió a 20 taxónomos en el inicio de carrera de América Latina y Europa, para examinar muestras biológicas de aguas profundas, principalmente recogidas durante la expedición de agosto del año pasado, que contó con un vehículo operado de forma remota, (ROV) SuBastian, que se sumergió a una profundidad de 3.900 metros. De acuerdo con los científicos que participaron, aún quedan por revelar muchas nuevas especies halladas en aquella expedición, cuyas muestras no se llegaron a analizar en el workshop.

“La cooperación internacional en taxonomía es fundamental, especialmente en grupos que cuentan con pocos especialistas activos. El taller sobre descubrimiento de especies aceleró la identificación de especies nuevas para la ciencia, además de fomentar el desarrollo de capacidades entre los taxónomos locales que inician su carrera y trabajan con fauna de aguas profundas”, destaca Daniel Lauretta, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACNBR, CONICET) y jefe científico de la campaña.

El equipo, que incluyó a Lauretta y a otros especialistas del CONICET, utilizó técnicas de taxonomía integrativa para identificar rápidamente los nuevos especímenes, registrando los descubrimientos directamente en Ocean Census NOVA, la primera plataforma de datos de acceso abierto del mundo para especies marinas recién descubiertas.

Descubrimientos

Las 57 nuevas especies de dividen en 20 copépodos (clase de crustáceos de pequeño tamaño), 22 equinodermos (pepinos de mar y crinoideos), 14 cnidarios (octocorales, plumas de mar y corales pétreos) y 1 molusco escafópodo, con 5 nuevos géneros científicos que abarcan corales, pepinos de mar y crustáceos.

Entre los hallazgos clave, se encuentra el pepino de mar “Loki” (Peniagone sp.), un llamativo equinodermo de aguas profundas, nombrado por sus apéndices en forma de cuernos, similares a los del dios de la leyenda nórdica. Esta holoturia (pepino de mar) fue una de las especies nuevas más destacadas identificadas durante el taller. Con extraordinarias imágenes in situ y video capturados en el fondo marino, “Loki” representa una de las hasta 10 nuevas especies de holoturias descubiertas durante el taller.

De la colección de copépodos (Copepoda, Harpacticoida), pequeños y vitales crustáceos, los taxónomos examinaron sólo el 10 por ciento de las muestras recolectadas. El taller identificó nuevas especies de corales, incluyendo dos posibles nuevos géneros y una posible nueva familia (a la espera de análisis genéticos). Entre los aspectos más destacados se encuentran la pluma de mar Pseudumbellula sp. y el octocoral de vivo color rojo anaranjado Orstomisis sp., los cuales aportan datos datos cruciales sobre ecosistemas de aguas profundas generadores de hábitat.