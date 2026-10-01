El horóscopo para este jueves 1 de octubre de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Este es un día ideal para las conquistas. Sea generoso con el dinero, si solicitan su ayuda. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. Ocúpese en serio de su salud, más vale prevenir.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Otros asuntos le quitarán tiempo para vivir su romance. Hay otras cosas además del dinero, no lo olvide. Muy buenas noticias de tipo laboral. Estará lleno de energía.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Tiene que hacer frente a nuevos gastos. Intente ser más regular en su trabajo. Andará un poco falto de energías.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

El amor le ayuda a encontrar la paz interior. Controle los gastos o tendrá problemas económicos. En el trabajo, le pondrá de mal humor hacer tareas que no son suyas. El cansancio y la falta de sueño pueden agotarle.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Sus responsabilidades no las eche sobre su pareja. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No se meta en enredos laborales. Ejercicio moderado, no intente ponerse en forma en dos días.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Día propicio para alguna aventura amorosa. Gastará mucho dinero, pero se recuperará pronto. Pida ayuda a expertos para que le orienten en su trabajo. Aléjese de las preocupaciones, intente tranquilizarse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Halague a su pareja, pero con sinceridad. Buen momento para vender lo que quiera. En el trabajo, no haga ningún caso a las malas lenguas. Aproveche este momento de perfecta salud y disfrute.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Con cariño mejorarán bastante sus relaciones. Dispondrá del dinero que necesite gracias a un familiar. Cuenta con oportunidades para mejorar en el trabajo. Deberá hacer ejercicios adecuados para que disminuya ese dolor de espalda.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Demuestre la seducción que es capaz de desarrollar. Las obligaciones sociales desequilibran sus cuentas. Manténgase atento a los movimientos en su trabajo. El exceso de trabajo acabará con sus energías.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Por muy conflictiva que le parezca su relación, tiene arreglo. Fin a los problemas económicos. Ese individualismo desagrada a sus compañeros. En las heridas, puede haber peligro de infección.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Puede pasar de la pasión a la ruptura. Económicamente, atraviesa momentos delicados. Buenas ofertas de trabajo. Ligeramente indispuesto por un dolor abdominal.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Pequeño desengaño con alguien de su familia. Su economía se le va de las manos. Controle su agresividad en el trabajo. La salud está perfecta, no necesita ningún cuidado especial.