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Feriados: habrá cuatro en menos de 15 días

Entre marzo y abril de 2026, habrá cuatro feriados. El calendario oficial de feriados en Argentina genera ocho días de descanso en 16 días

22 de marzo 2026 · 11:10hs
Entre marzo y abril de 2026

Entre marzo y abril de 2026, habrá cuatro feriados. El calendario oficial de feriados en Argentina genera ocho días de descanso en 16 días
Entre marzo y abril de 2026

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Entre marzo y abril de 2026

Entre marzo y abril de 2026, habrá cuatro feriados. El calendario oficial de feriados en Argentina genera ocho días de descanso en 16 días

Entre fines de marzo y principios de abril habrá dos fines de semana largos consecutivos que permiten sumar hasta ocho días de descanso en solo dos semanas.

Se trata de una combinación de feriados nacionales y un día no laborable con fines turísticos que extiende los períodos de pausa y abre una buena oportunidad para organizar escapadas o cortar la rutina. En total, serán cuatro fechas clave en menos de 15 días que, sumadas a los fines de semana, generan dos bloques de descanso extendido casi consecutivos.

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Feriados marzo abril

El primero de los descansos estará vinculado al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemora el martes 24 de marzo. Para potenciar el turismo, el lunes 23 fue declarado día no laborable.

  • Sábado 21 de marzo: descanso
  • Domingo 22 de marzo: descanso
  • Lunes 23 de marzo: día no laborable
  • Martes 24 de marzo: feriado por el Día de la Memoria.
Feriados vacaciones descanso

Este bloque arma un fin de semana XXL de cuatro días. Sin embargo, el lunes 23 no es obligatorio para todos, ya que, al tratarse de un día no laborable, su aplicación depende de cada empleador.

Apenas unos días después llegará el segundo fin de semana largo, en este caso compuesto exclusivamente por feriados nacionales.

  • Jueves 2 de abril: feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Sábado 4 de abril: descanso
  • Domingo 5 de abril: descanso

Este segundo bloque también suma cuatro días consecutivos y completa así una seguidilla poco habitual en el calendario.

Feriados días Vacaciones Fin de semana Turismo
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