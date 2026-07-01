Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Este miércoles, los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego quedaron vacantes. En el Siempre Sale, hubo 33 favorecidos, dos son de Entre Ríos.

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73. Dos de los afortunados son son de Entre Ríos

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.250 millones de pesos.

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

El Quini 6 no registró ganadores de los pozos más importantes

Todos los sorteo del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 35-01-15-08-44-28. Aquí no hubo ganadores y el próximo domingo habrá en juego $3.342.343.486.

En La Segunda, en tanto, los favorecidos fueron: 20-40-17-35-26-37. En esta modalidad tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

En tanto que en La Revancha aparecieron: 21-35-17-34-25-44. El pozo también quedó vacante y en el próximo sorteo habrá en juego $4.878.908.521.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 44-19-08-04-22-30. Aquí hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.