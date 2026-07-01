Uno Entre Rios | El País | Quini 6

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Este miércoles, los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego quedaron vacantes. En el Siempre Sale, hubo 33 favorecidos, dos son de Entre Ríos.

1 de julio 2026 · 22:18hs
Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles.

Los pozos más importantes del Quini 6 quedaron vacantes este miércoles.

Ningún apostador ganó los pozos millonarios que el Quini 6 puso en juego en la noche de este miércoles. En el Siempre Sale, en tanto, hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73. Dos de los afortunados son son de Entre Ríos

Por otra parte, desde la Lotería de Santa Fe informaron que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.250 millones de pesos.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importanes.

El Quini 6 no registró ganadores de los pozos más importantes

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos.

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

LEER MÁS: El Quini 6 no registró ganadores de los pozos más importantes

Todos los sorteo del Quini 6

En el sorteo Tradicional los números que vieron la luz fueron el 35-01-15-08-44-28. Aquí no hubo ganadores y el próximo domingo habrá en juego $3.342.343.486.

En La Segunda, en tanto, los favorecidos fueron: 20-40-17-35-26-37. En esta modalidad tampoco hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.

En tanto que en La Revancha aparecieron: 21-35-17-34-25-44. El pozo también quedó vacante y en el próximo sorteo habrá en juego $4.878.908.521.

Por último, en el Siempre Sale, salieron el 44-19-08-04-22-30. Aquí hubo 33 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.260.040,73. Dos de los afortunados son de Entre Ríos.

Quini 6 Pozos millonarios vacantes Siempre Sale
Noticias relacionadas
Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF.

Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF

Declaró la secretaria privada y confirmó que Manuel Adorni hizo compras con sus tarjetas de crédito.

Declaró la secretaria privada y confirmó que Manuel Adorni hizo compras con sus tarjetas de crédito

En Entre Ríos 3,23% del territorio está en manos de extranjeros, principalmente de capitales uruguayos, según el mapa del Observatorio de Tierras 

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Un sismo de magnitud 4 en la escala de Richter se registró durante la madrugada en la provincia de Córdoba. En San Juan marcó 3.8.

Córdoba y San Juan sintieron un sismo de entre 3 y 4 de magnitud

Ver comentarios

Lo último

Estados Unidos ganó con autoridad y está en octavos del Mundial 2026

Estados Unidos ganó con autoridad y está en octavos del Mundial 2026

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Ultimo Momento
Estados Unidos ganó con autoridad y está en octavos del Mundial 2026

Estados Unidos ganó con autoridad y está en octavos del Mundial 2026

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

El Gobierno de Entre Ríos reclamará más de 1 millón de dólares para recuperar los recursos públicos sustraídos

El Gobierno de Entre Ríos reclamará más de 1 millón de dólares para recuperar los recursos públicos sustraídos

Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF

Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF

Policiales
Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Ovación
Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

La provincia
El Gobierno de Entre Ríos reclamará más de 1 millón de dólares para recuperar los recursos públicos sustraídos

El Gobierno de Entre Ríos reclamará más de 1 millón de dólares para recuperar los recursos públicos sustraídos

Denuncian el despido de más de 100 trabajadores municipales de Concordia

Denuncian el despido de más de 100 trabajadores municipales de Concordia

Alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia

Alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia

El fenómeno OVNI llegará al Museo Serrano con una charla abierta al público

El fenómeno OVNI llegará al Museo Serrano con una charla abierta al público

La Biblioteca Provincial lanzó una nueva edición del certamen de poesía entrerriana

La Biblioteca Provincial lanzó una nueva edición del certamen de poesía entrerriana

Dejanos tu comentario