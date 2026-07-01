Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Derrotó 95-77 a Caza y Pesca en el primer punto de los 16avos de final de la Liga Federal. Urquiza de Santa Elena perdió con River Plate.

El Centro Juventud Sionista se hizo fuerte como local y superó a Caza y Pesca de Don Torcuato por 95-77 en el primer punto de los 16avos de final de la Liga Federal de Básquet 2026. Viktor Bender anotó 24 puntos para el dueño de casa, mientras que Brian Osuna terminó con 19 en el Tiburón.

Como era de esperarse, y digno de un playoff, el duelo comenzó muy parejo y la paridad reinó durante varios tramos del primer período. Las buenas intervenciones de Nicolás Guaita y Arik Levin le dieron buenos réditos a Sionista, mientras que Osuna y Leandro Quarroz fueron la clave para que el elenco de Don Torcuato se mantuviera a tiro en los primeros diez minutos (21-20).

El ingreso de Viktor Bender le dio otro aire al CJS, que encontró buena efectividad desde el perímetro. Levin reafirmó ese momento con dos bombazos consecutivos y los dirigidos por Santiago Vesco pasaron nuevamente al frente, pese a los buenos arrestos ofensivos de Franceschini y Quarroz, clave en la creación de juego de la visita. Bello y Osuna volvieron a sacar a flote al Tiburón, que se adelantó en el electrónico cerca del cierre del cuarto (45-38).

A la vuelta de los vestuarios, Sionista regresó renovado y encontró gol rápidamente de la mano de Levin. Nieto, Rewes y Bender fueron efectivos en el costado ofensivo y el anfitrión pasó nuevamente al frente, luego de estar abajo durante buena parte del tercer período. A partir de ahí, ambos equipos se alternaron el liderazgo durante varios minutos, pero finalmente el CJS logró imponerse con grandes pasajes de Bender y Guaita para cerrar el tercer cuarto arriba por 68-62.

En el inicio del último cuarto, los paranaenses volvieron a golpear en los momentos clave para ampliar la ventaja. Las intervenciones de Rau y Pagnone llegaron en momentos oportunos; a eso se le sumó la efectividad de Guaita y Bender, que sostuvieron un alto rendimiento durante todo el partido, para que Sionista terminara festejando en su casa con un contundente 95-77 y se adelantara en la serie.

Los de la capital entrerriana buscarán cerrar la serie en la cancha de Caza y Pesca el próximo sábado desde las 20.30. En caso de ser necesario, el tercer juego se disputará el domingo, también desde las 20.30.

Paso en falso de Urquiza de Santa Elena

Urquiza de Santa Elena perdió 87 a 45 ante River Plate en el encuentro disputado en el Microestadio del Millonario en el marco del primer punto de los 16avos de final de la Liga Federal de Básquet 2026.

Urquiza, que contó con el respaldo de 120 fanáticos que se trasladaron desde Santa Elena, exhibió su mejor versión en el inicio del juego. En ese periodo edificó un parcial 7-0 con un buen pasaje de Fabrizio Cosolito, autor de 5 de los 7 puntos. Luego el equipo del barrio porteño de Núñez tomo por completo el control del encuentro, llegando al descanso largo con una ventaja de 22 puntos.

Urquiza perdió en el primer punto de los 16avos de final de la Liga Federal Prensa River Plate

Con un rendimiento sólido en ambos costados de la cancha, el equipo encaminó una contundente victoria por 87-45 para adelantarse en la serie.

River contó con cuatro intérpretes que finalizaron con doble dígito: Genaro Lorio fue el goleador con 16 puntos; Julián Aprea y el entrerriano Felipe Pais aportaron 15 tantos cada uno. Mientras que Juan Pablo Venegas convirtió 11 anotaciones. El máximo artillero de la visita fue Marcos Revello con 10 puntos.

El próximo sábado 4 de julio se disputará el segundo partido de la llave en Entre Ríos.