Uno Entre Rios | Policiales | Adolescente

Buscan a un adolescente de Paraná

Se trata de Franco Medina, de 16 años. Se retiró de su casa el viernes pasado en Paraná.

1 de julio 2026 · 09:29hs
Buscan a un adolescente de Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Franco Santino Medina, de 16 años, quien el viernes pasado se retiró de su domicilio en Paraná.

Franco mide 1,82 metros, es delgado y de ojos marrones, lleva cabello corto castaño y es de tez blanca.

Un jurado popular declaró culpable de abuso a Cepeda.

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Los cadetes sufrieron un vuelco en la Ruta 18.

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la comunicándose con la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o llamado a la División Minoridad (0343) 4209195.

Adolescente
Noticias relacionadas
Camionero misionero perdió el control del rodado en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 212, en Ubajay. El tránsito fue reestablecido tras despejar la ruta.

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida.

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cabra se fugó tras escuchar su sentencia condenatoria.

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

La Justicia Federal confirmó el procesamiento y embargo de los principales acusados de integrar una red de contrabando de neumáticos desde Paraguay.Imagen ilustrativa.

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Ver comentarios

Lo último

Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

SMN pronostica frío extremo en Argentina

SMN pronostica frío extremo en Argentina

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

Ultimo Momento
Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

SMN pronostica frío extremo en Argentina

SMN pronostica frío extremo en Argentina

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

San Martín de Tucumán, el visitante que nunca tropezó en el Grella

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Falsificación de cigarrillos en Entre Ríos: cinco imputados y toneladas de tabaco secuestrado

Falsificación de cigarrillos en Entre Ríos: cinco imputados y toneladas de tabaco secuestrado

Policiales
Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Ovación
Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

El Campeonato Entrerriano llega a Paraná

El Campeonato Entrerriano llega a Paraná

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

La provincia
SMN pronostica frío extremo en Argentina

SMN pronostica frío extremo en Argentina

Falsificación de cigarrillos en Entre Ríos: cinco imputados y toneladas de tabaco secuestrado

Falsificación de cigarrillos en Entre Ríos: cinco imputados y toneladas de tabaco secuestrado

Mundial 2026: crece la demanda de accesorios para alentar a la Selección argentina

Mundial 2026: crece la demanda de accesorios para alentar a la Selección argentina

El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios para reanudar la discusión paritaria

El Gobierno de Entre Ríos convocó a los gremios para reanudar la discusión paritaria

Preocupación en Concordia por el inicio de los jóvenes en consumos problemáticos

Preocupación en Concordia por el inicio de los jóvenes en consumos problemáticos

Dejanos tu comentario