Buscan a un adolescente de Paraná Se trata de Franco Medina, de 16 años. Se retiró de su casa el viernes pasado en Paraná. 1 de julio 2026 · 09:29hs

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicita colaboración para localizar a Franco Santino Medina, de 16 años, quien el viernes pasado se retiró de su domicilio en Paraná.

Franco mide 1,82 metros, es delgado y de ojos marrones, lleva cabello corto castaño y es de tez blanca.

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Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, a la comunicándose con la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial (0800 4446372) o llamado a la División Minoridad (0343) 4209195.