Pruebas Aprender: alumnos de primaria alcanzaron los mejores resultados en Lengua de la última década

El 76,9% de estudiantes de sexto grado de primaria alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, la cifra más alta de la última década y solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico.

Así indicaron los resultados de las pruebas Aprender 2025 que dio a conocer el Ministerio de Capital Humano . Además, la evaluación registró la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes , lo que permite conocer en profundidad la realidad educativa argentina. En tanto, en las escuelas Alfa , los aprendizajes de Lengua mejoraron en todos los niveles socioeconómicos.

En el ámbito educativo, un punto de mejora representa un cambio muy importante. Cada punto equivale a unos 7.900 estudiantes más que desarrollan las habilidades para resolver preguntas que antes quedaban fuera de su alcance. Por eso, una mejora de 10,5 puntos en los niveles de Lengua significa que más de 80 mil chicos más hoy alcanzan los niveles esperados.

Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y aporta un diagnóstico del sistema educativo y, en 2025, la prueba se realizó en el nivel primario y alcanzó a 750 mil estudiantes de sexto grado en más de 20 mil escuelas de todo el país.

Una participación histórica

Entre los resultados se destacan una participación histórica, con el 95% de las escuelas y el 84% de los estudiantes evaluados, y mejoras en el desempeño de los alumnos en Lengua y en Matemática. Las 24 jurisdicciones del país incrementaron sus desempeños en Lengua, y los avances más significativos se dan en las jurisdicciones con mayor deuda de aprendizaje.

Las Escuelas Alfa, que forman parte del Plan Nacional de Alfabetización por sus mayores desafíos pedagógicos, mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas frente a las escuelas ajenas al programa. El avance se concentró en las instituciones de los sectores sociales más desfavorecidos: la mayor diferencia frente a las escuelas sin el programa llegó a 17,6 puntos en el quintil más vulnerable.