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Denuncian el despido de más de 100 trabajadores municipales de Concordia

Desde ATE Concordia manifestaron su “enérgico repudio” ante la decisión de la Municipalidad de Concordia por el despido de más de 100 trabajadores.

1 de julio 2026 · 19:55hs
Desde ATE repudiaron los despidos en alrededor de 100 trabajadores de Concordia.

Desde ATE repudiaron los despidos en alrededor de 100 trabajadores de Concordia.

La Asociación de Trabajadores del Estado Seccional Concordia comunicó su “enérgico repudio frente a la decisión de la Municipalidad de Concordia de despedir a más de 100 trabajadores y trabajadoras”.

Municipalidad de Concordia.&nbsp;

Municipalidad de Concordia.

El gremio aseguró que entre los trabajadores desvinculados hay “muchas madres y sostén de familia que hoy quedan a la deriva por una gestión que prioriza la tercerización de servicios mediante empresas y cooperativas, profundizando la desocupación en una ciudad que no resiste un desempleado más”.

Los consumos problemáticos crecieron en el último tiempo y destacan que se inician a más temprana edad.

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Según el comunicado de ATE, los “despidos no solo vulneran derechos básicos, sino que evidencian la incompetencia de quienes planifican listas de cesantías sin medir el impacto social y humano de sus decisiones”.

El comunicado concluye reafirmando “el compromiso” del gremio “de defender cada puesto de trabajo de nuestros afiliados”.

Repudio a los despidos

Además de la seccional de ATE, también la abogada María de los Ángeles Petit, exfuncionaria municipal durante la gestión de Enrique Cresto, usó su perfil de Facebook para reaccionar ante los nuevos "despidos", los cuales, según dijo, fueron comunicados vía WhatsApp.

“Como son tan cagones para dar la cara a la gente, ahora les mandan por WhatsApp que están despedidos”, posteó. Y enseguida se disculpó por “el exabrupto”, a la par que se justificó: “ante situaciones como las que viven hoy familias que no saben cómo sobrevivir, existen ésas y otras palabras que ni siquiera pueden describir lo que se siente”.

Desde el gobierno municipal no se ha informado aún sobre lo ocurrido. Estando vigente la estabilidad del empleado público, garantizada por la Constitución Nacional, todo lleva a suponer que las desvinculaciones no estarían impactando en trabajadores de planta permanente sino en contratados, a quienes no les renovarían el vínculo con el municipio.

Concordia Despidos repudio
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