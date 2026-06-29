Cuidar el corazón del hincha: el riesgo durante el Mundial

Arranca “el verdadero Mundial” y advierten por el riesgo de emergencias cardíacas: consejos para cuidar el corazón y disfrutar los partidos sin sobresaltos Estudios internacionales comprobaron que los eventos severos se dispararon tras los encuentros más relevantes de las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Las emociones fuertes pueden afectar a personas con factores de riesgo y eso se potencia por el consumo excesivo de alcohol, comidas grasosas y el tabaco. Claves para evitarlo y disfrutar de la mayor fiesta del fútbol.

Grito de gol

Un gol sobre la hora que se grita con el alma. Un penal en contra que derrumba de golpe toda la ilusión. La euforia del triunfo o la tristeza de la derrota. La Copa une y genera encuentros con familia y amigos, pero también tiene un costado más riesgoso: tanto vaivén emocional nos puede jugar una mala pasada si no nos cuidamos. Mucho más ahora que arranca la fase de eliminación directa y crece la tensión de saber que cada victoria es un paso a la gloria y una caída significa el regreso a casa. En cada partido salen 11 a la cancha, pero son millones los que alientan. Y el corazón también juega.

“Diversos estudios realizados durante los Mundiales de fútbol y otros eventos deportivos de gran repercusión han mostrado un aumento de los eventos cardiovasculares durante los partidos de mayor carga emocional. Uno de los trabajos más conocidos, realizado durante el Mundial de Alemania 2006 y publicado en The New England Journal of Medicine, observó que el riesgo de una emergencia cardíaca fue aproximadamente 2,7 veces mayor durante los partidos de la S elección alemana respecto de los períodos de control ”, plantea el doctor Juan Pablo Costabel (MN 119.403), jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA Instituto Cardiovascular.

Mundial intenso

El Mundial es habitualmente un mes de altísima intensidad. Pero esta vez, como la FIFA decidió ampliar la cantidad de selecciones que participan, el calendario se extendió. Desde el partido inaugural del 11 de junio en el Estadio Azteca de México hasta la final del 18 de julio en Nueva Jersey hay un total de 39 días. Una maratón de fútbol con sólo cinco jornadas libres. La Selección Argentina ya disputó tres encuentros contra Argelia, Austria y Jordania. Este viernes 3 de agosto jugará el cuarto, cuando enfrente por los dieciseisavos de final a la sorprendente Cabo Verde. Según la suerte que corra la Scaloneta, si sigue avanzando podría alcanzar un máximo de hasta 8 partidos, una cifra récord en la historia de la Copa del Mundo. Empieza, para muchos, “el verdadero Mundial”.

Por el modo como los argentinos vivimos el fútbol, muchas veces se hace difícil parar la pelota y tomarse un tiempo para repensar si nuestra pasión nos puede estar jugando una mala pasada. Sin embargo, es necesario. Como primer paso, es importante saber cómo podemos identificar si nuestro corazón está dando una respuesta lógica ante las emociones que se desarrollan durante un encuentro o si, por el contrario, algo malo puede estar ocurriendo, en especial en personas que tienen factores de riesgo y antecedentes coronarios.

Síntomas

“Es normal que durante una situación de gran emoción el corazón lata más rápido o con más fuerza, porque aumenta transitoriamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de adrenalina. Sin embargo, síntomas como dolor u opresión en el pecho, falta de aire, desmayos, palpitaciones sostenidas o síntomas neurológicos repentinos requieren una consulta médica inmediata”, advierte el experto del ICBA, quien además remarca que ante la duda siempre es preferible consultar. “En cardiología, llegar a tiempo puede marcar una diferencia importante en el pronóstico”, remarca.

“La descompensación aguda de una patología cardíaca no da tiempo, y está en juego la vida. Si ante un infarto uno espera dos horas a que termine el partido para consultar, puede evolucionar hacia una arritmia grave, descompensación y puede ser mortal. El tiempo es tejido, debemos concurrir rápido a la guardia. En el caso de un infarto, por ejemplo, eso permite ‘abrir’ la arteria coronaria de manera precoz y evitar secuelas futuras”, detalla la doctora Viviana Cavenago (MN 134319), cardióloga del Servicio de Cardiología Ambulatoria del ICBA Instituto Cardiovascular.