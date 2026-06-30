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Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

“Necesitaremos ser rápidos desde el viernes en adelante”, expresó Franco Colapinto sobre el fin de semana sprint que tendrá en el GP de Gran Bretaña.

30 de junio 2026 · 18:22hs
Franco Colapinto buscará volver a pelear dentro de los 10 de adelante en Silverstone.

Franco Colapinto buscará volver a pelear dentro de los 10 de adelante en Silverstone.

Franco Colapinto se prepara de cara a la 9ª presentación del campeonato mundial de Fórmula 1, que se realizará en el circuito de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, y que durante el fin de semana será con carrera Sprint, acotando las prácticas en el trazado de 5.891 metros, en donde intentará revertir el difícil Gran Premio austríaco.

En Austria no fue el mejor paso de Franco Colapinto.&nbsp;

En Austria no fue el mejor paso de Franco Colapinto.

“Creo que tuvimos un poco de mala suerte en Austria. Terminamos fuera de los puntos, lo cual obviamente no era el resultado que esperábamos. La carrera fue complicada y nos costó encontrar el equilibrio adecuado durante los tres días. Terminamos fuera de los puntos, lo cual obviamente no era el resultado que esperábamos”, indicó el pilarense sobre su labor con el Alpine A526 en el circuito Red Bull Ring, con el cual llegó 15°.

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo problemas en la largada y quedó relegado al fondo de la grilla. George Russell ganó la carrera de Fórmula 1

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Tras el día de descanso, Colapinto se enfoca en el trazado inglés: “Estoy listo para volver al volante en Silverstone. Tenemos muchas oportunidades para comprender mejor el coche, y ya me he estado preparando para esta pista en el simulador. Necesitaremos estar a la altura desde el principio con el formato Sprint. Necesitaremos ser rápidos desde el viernes en adelante y apuntar a los puntos este fin de semana, ya que tenemos dos oportunidades para puntuar”.

“Espero sentirme más cómodo con el coche, ya que ya conduje el A526 allí a principios de este año durante un día de filmación. Sin duda será un desafío interesante con esta generación de Fórmula 1”, anheló el argentino quien busca volver a sumar con el equipo en el trazado que abrió el historial de F1, el 13 de mayo de 1950.

Los horarios que tendrá Silverstone

El Gran Premio de Gran Bretaña es la novena carrera de la temporada. Las actividades del fin de semana se llevan a cabo del 03 al 05 de julio. Estos son los horarios. Este viernes habrá una Práctica Libre a las 8.30 de Argentina y más tarde, a as 12.30 será la Clasificación Sprint.

El sábado a las 8 se correrá la carrera Sprint y a las 12 será la clasificación. El Gran Premio de Gran Bretaña se largará a las 11.

La carrera será a 52 vueltas, en un circuito de 5,891 kilómetros de longitud, con 18 curvas y un recorrido total de 306,198 kilómetros. El récord de vuelta lo tiene Max Verstappen, con un tiempo de 1’27”097/1000 (2020). En cuanto al piloto con la mayor cantidad de victorias es Lewis Hamilton con nueve triunfos.

El Mundial es liderado por Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) con 171 puntos, seguido por George Russell (Mercedes) con 131, Lewis Hamilton (Ferrari) con 125, Oscar Piastri (McLaren) con 80 y Lando Norris (McLaren) 79.

Franco Colapinto Silverstone Alpine
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