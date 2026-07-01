Estados Unidos ganó con autoridad y está en octavos del Mundial 2026

Uno de los anfitriones se presentó en Seattle, donde derrotó 2 a 0 a Bosnia. En la próxima instancia del Mundial 2026 se medirá con Bélgica.

Estados Unidos dio un paso firme en el Mundial 2026 al derrotar 2 a 0 a Bosnia en Seattle y avanzar a los octavos de final. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino se impuso con autoridad pese a jugar más de media hora con un futbolista menos y ahora enfrentará a Bélgica el próximo lunes, desde las 21.

El comienzo del encuentro mostró a Bosnia más decidido. A los nueve minutos, Ermedin Demirovic exigió al arquero Matt Freese con un remate de empeine que el guardameta controló en dos tiempos tras dar un rebote. Apenas un minuto después, Kerim Alajbegovic intentó sorprender con un córner olímpico al segundo palo, pero nuevamente apareció Freese para evitar la caída de su arco.

Estados Unidos respondió recién a los 14 minutos. Antonee Robinson llegó por la derecha y envió un centro atrás que encontró a Folarin Balogun, aunque el delantero definió muy desviado. Tres minutos más tarde, Weston McKennie lanzó un centro desde la derecha que Nikola Vasilj descolgó con dificultad; el rebote quedó servido, pero Robinson no logró empujar la pelota hacia la red.

Cuando el primer tiempo se encaminaba al descanso, el local encontró la diferencia. A los 44 minutos, Balogun recibió un pase filtrado en la puerta del área, sacó un zurdazo rasante que pasó entre las piernas de Vasilj y estableció el 1 a 0. Antes del entretiempo, el delantero estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate incómodo desde el área chica, tras un centro de Sergino Dest, pero el balón pegó en el travesaño.

Estados Unidos se quedó con 10, pero aumentó la ventaja

El panorama cambió a los 18 minutos del complemento. Balogun, autor del primer gol y figura hasta ese momento, vio la tarjeta roja directa tras una dura infracción sobre Tarik Muharemovic, dejando a Estados Unidos con 10 jugadores para el tramo decisivo del partido.

Bosnia intentó aprovechar la superioridad numérica y generó una ocasión dos minutos después, cuando Demirovic conectó una volea dentro del área que terminó en las manos de Freese. Sin embargo, el conjunto europeo no logró transformar ese dominio territorial en situaciones realmente peligrosas.

Lejos de sufrir, el seleccionado estadounidense liquidó el encuentro a los 36 minutos. Malik Tillman ejecutó un tiro libre con precisión al palo derecho de Vasilj, quien reaccionó tarde y no pudo impedir el 2 a 0 que sentenció la clasificación.

En el tiempo agregado, Bosnia tuvo una última aproximación mediante Alajbegovic, que encaró desde la izquierda hacia el centro y sacó un potente remate que pasó muy cerca del segundo palo. Fue el cierre de un partido en el que Estados Unidos mostró eficacia, resistencia y carácter para asegurar su lugar entre los 16 mejores del torneo.

Con este triunfo, el equipo de Mauricio Pochettino avanzó a los octavos de final, instancia en la que se medirá con Bélgica el próximo lunes a las 21, en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial.