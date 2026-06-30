Mundo Solidario participará del mayor encuentro de mutualismo escolar del país

Estudiantes de Paraná formarán parte del XXVII Encace en San Luis, el principal encuentro de mutualismo escolar, que reunirá a 18 provincias.

Un grupo de estudiantes de la Sociedad Italiana de Paraná de Socorros Mutuos viajará esta semana a La Punta, San Luis , para participar del XXVII Encuentro Nacional de Consejos de Administración de Cooperativas Escolares y Comisiones Directivas de Mutuales Escolares (Encace), que se desarrollará del jueves 2 al sábado 4 de julio y reunirá a representantes de 18 provincias argentinas.

Los jóvenes integran la mutual escolar Mundo Solidario, que funciona bajo la órbita institucional del Colegio Italiano Galileo Galilei y la Sociedad Italiana de Paraná. Fundada en 2015, está integrada y gestionada por estudiantes que impulsan campañas solidarias, acciones de educación ambiental, capacitaciones y proyectos comunitarios. Además, es la única mutual escolar activa de Entre Ríos, un hecho que la convierte en un referente provincial del mutualismo educativo.

Mundo Solidario representará a Entre Ríos en el Encuentro Nacional de Mutualismo Escolar

Foto: UNO/Gerónimo Flores

En esta edición del Encace participarán alrededor de 600 estudiantes y docentes de 151 entidades educativas de todo el país. El encuentro, que este año tendrá como sede por primera vez a la provincia de San Luis, se desarrollará bajo el lema "Cooperación que se practica, educación que se transforma".

Además de asistir a los talleres e intercambios, la delegación entrerriana tendrá un rol destacado: junto a su docente guía, Georgina, y estudiantes de Santa Fe y Córdoba, coordinarán un taller sobre balance social mediante una modalidad innovadora basada en un streaming participativo.

En diálogo con UNO, los jóvenes compartieron sus expectativas, el trabajo que realizan durante todo el año y el orgullo de representar a Entre Ríos.

"Lo más importante es ir a compartir"

Para Mateo, el Encace representa mucho más que un viaje. "Es un encuentro muy lindo y también único. Hay muchos encuentros de mutualismo y cooperativismo, pero pocos destinados exclusivamente a colegios. Es una experiencia muy linda para compartir, hablar, pero sobre todo escuchar lo que dicen los demás y aprender del otro. Para mí, eso es lo más importante".

También definió al mutualismo como una forma de vida. "Todos, de alguna manera, estamos vinculados al mutualismo. Muchos tenemos una obra social mutual y, además, todos alguna vez ayudamos o fuimos ayudados cuando lo necesitamos. La idea de ayudar al otro siempre tiene que estar presente para poder progresar".

Este año, explicó, tendrán una participación diferente a la de ediciones anteriores. "Antes participábamos principalmente de los talleres, pero ahora vamos a coordinar uno sobre balance social junto con nuestra docente y estudiantes de Santa Fe y Córdoba. Vamos a trabajar con una metodología innovadora mediante un streaming donde todos podrán participar y aprender tanto la teoría como la práctica".

Para llegar preparados, debieron capacitarse y coordinar el trabajo con otras provincias. "Profundizamos nuestros conocimientos sobre balance social y nos organizamos con las otras escuelas para distribuir los temas. Fue un trabajo en equipo que nos permitió elaborar un buen proyecto".

Sobre los nervios, reconoció que siempre aparecen. "Algunos ya tenemos experiencia y otros participan por primera vez. Practicamos mucho para poder manejarlos, pero tenemos la tranquilidad de saber que conocemos los temas y eso nos da confianza".

"Los valores sirven dentro y fuera de la mutual"

Felipe considera que el principal objetivo del encuentro será intercambiar experiencias solidarias. "Lo más valioso es poder compartir las acciones solidarias y todo lo que realiza cada mutual o cooperativa. También transmitir nuestras experiencias a otras instituciones".

Respecto a los aprendizajes que le dejó formar parte de Mundo Solidario, afirmó: "Son valores muy lindos que sirven tanto para quienes forman parte de la mutual como para quienes no. Aprendemos a compartir y a desarrollar la empatía".

Y explicó qué significa ese valor. "Empatizar es ponerse en el lugar del otro y pensar que a ninguno le gustaría atravesar determinadas situaciones. Si alguien necesita ayuda, nosotros ayudamos, y también sabemos que otros pueden ayudarnos".

Además, destacó el sentido de comunidad que genera la institución. "Somos una gran comunidad. Participan alumnos, docentes, padres y familias. Eso hace muy especial a nuestra mutual".

Una mutual que busca generar impacto social y ambiental

Ignacio repasó algunas de las actividades que realizan durante el año. "Siempre buscamos generar un impacto positivo, tanto social como ambiental. Organizamos campañas solidarias para distintas instituciones y capacitaciones sobre higiene bucal, primeros auxilios, RCP y cuidado del medio ambiente".

También explicó una de las iniciativas ambientales que desarrollan. "Trabajamos en la separación de residuos para llevarlos a una compostera. Es una forma concreta de generar el impacto ambiental que buscamos".

Sobre el encuentro nacional, aseguró que el objetivo es compartir y aprender. "Queremos mostrar lo que hacemos como mutual, pero también conocer nuevas ideas y aprender cómo trabajan otras cooperativas y mutuales escolares del país".

Será su segunda participación en el Encace y recordó la experiencia anterior. "Es una oportunidad única. No solo fortalece a la mutual, sino también a cada persona. Uno termina conociendo gente nueva y viviendo experiencias que no esperaba".

Cómo nació Mundo Solidario

Ignacio también recordó los comienzos de la mutual escolar. "Nuestra asamblea constitutiva fue en 2015, pero todo comenzó mucho antes. Desde el nivel inicial nuestra escuela nos inculca valores como la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo. Después conocimos una mutual escolar de Santa Fe que nos ayudó a organizarnos y eso permitió que naciera nuestra mutual".

Tres años después lograron un paso importante. "En 2018 obtuvimos la matrícula. Hoy somos la única mutual escolar activa de Entre Ríos y para nosotros es un orgullo representar ese lugar. Al mismo tiempo, queremos que existan muchas más mutuales escolares en la provincia".

Sobre la responsabilidad de administrar una institución siendo estudiantes, reflexionó: "Nos forma para el futuro. Creemos que una sociedad que no se valora, no se respeta y no permanece unida difícilmente pueda crecer. Nuestro desafío es transmitir esos valores para construir una sociedad más solidaria".

También destacó el acompañamiento permanente de la Sociedad Italiana de Paraná. "Siempre decimos que nuestra mutual madre fue fundamental. Cada vez que necesitamos una mano estuvieron presentes y fueron muy importantes durante todos estos años".

El gran objetivo de la institución es claro. "Queremos expandir el mutualismo por toda la provincia y por todo el país. Sería una enorme satisfacción que cada vez existan más mutuales escolares".

"Quiero conocer cómo trabajan otras mutuales"

Para Josefina será la primera vez que participe del encuentro nacional. "Estamos todos muy entusiasmados. Queremos compartir con otras mutuales y cooperativas, intercambiar ideas y conocer experiencias que después podamos aplicar en nuestra institución".

Sobre la preparación, contó: "Fue muy emocionante. Mi familia está muy orgullosa y yo muy agradecida por esta oportunidad. Nos reunimos varias veces para preparar todo lo que vamos a presentar".

También espera crecer en lo personal. "Es una experiencia única. Quiero seguir incorporando los valores que promueve la mutual y conocer nuevas formas de trabajar para compartirlas con los demás".

Y agregó: "Me entusiasma conocer cómo se organizan las mutuales de otras provincias. Quiero aprender de ellas y también contarles cómo trabajamos nosotros".

"Queremos volver con nuevas ideas"

Renata aseguró que el principal objetivo será regresar con nuevas propuestas. "Me gustaría traer ideas nuevas, conocer cómo trabajan otras mutuales y aplicar esas experiencias en nuestra institución".

También destacó el intercambio entre jóvenes. "Nos sirve para aprender, para organizarnos mejor y para convivir con otros chicos que comparten los mismos valores. Es muy importante conocer distintas formas de trabajar".

Respecto de la preparación para el viaje, señaló: "Nos reunimos varias veces para organizar todo, pensar propuestas y planificar cómo vamos a trabajar durante el encuentro".

Finalmente, resumió el espíritu con el que viajarán a San Luis. "Queremos mostrar nuestras campañas y actividades para que otras mutuales conozcan lo que hacemos, pero también aprender de ellas para seguir creciendo".

Con una trayectoria de más de una década y siendo actualmente la única mutual escolar activa de Entre Ríos, Mundo Solidario volverá a representar a la provincia en el principal encuentro nacional del sector, llevando no solo sus proyectos y experiencias, sino también el objetivo de seguir difundiendo el mutualismo entre las nuevas generaciones.