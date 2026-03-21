Turismo: expectativas moderadas para este fin de semana extra largo

Aunque se esperan escapadas cortas y sin reservas, el movimiento hasta ahora es muy bajo. El sector del turismo ya apuesta fuerte a Semana Santa

Desde hoy y hasta el martes una gran cantidad de argentinos podrá disfrutar de un fin de semana extra largo: el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y es feriado inamovible, mientras que el lunes 23 es día no laborable con fines turísticos, establecido por la Resolución 164/2025. Si bien son cuatro días de descanso, el sector del turismo entrerriano tiene expectativas moderadas en cuanto al movimiento. En cambio, tiene todas las fichas puestas en Semana Santa, que se extenderá desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5.

Así lo explicó a UNO el presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET), Juan Manuel Acedo , quien trazó un panorama claro de lo que se espera para los próximos días y para el fin de semana extra largo por Semana Santa, que este año coincide con el feriado del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Termas de Villa Elisa Gentileza: Turismo Villa Elisa

Calendario turístico

Según precisó Acedo, el fin de semana largo que comienza ahora no se caracteriza históricamente por una gran convocatoria turística, principalmente por su cercanía con el período de vacaciones de verano y con el que se aproxima al comienzo del próximo mes, para el que faltan sólo 11 días. “Este no es un fin de semana que tradicionalmente convoque mucho turismo. Estamos muy cerca de lo que fueron las vacaciones de verano, que terminaron con ocupación prácticamente plena en la provincia, y eso hace que la gente no vuelva a viajar inmediatamente”, señaló.

El dirigente agregó que las reservas para estos días son escasas y, en muchos casos, casi inexistentes. Sin embargo, el sector mantiene expectativas moderadas a partir de un fenómeno que se repite cada vez con más frecuencia: el turista que viaja sin reserva previa. “Se espera movimiento, pero sobre todo de escapadas cortas, de dos o tres días, y en la mayoría de los casos sin reservas anticipadas. Es una tendencia que ya se viene dando desde hace un tiempo”, afirmó.

Muy distinto es el panorama para el fin de semana largo de Semana Santa, que este año se presenta como una de las fechas más importantes del calendario turístico en Entre Ríos, y Acedo fue claro: “Hoy por hoy, Semana Santa es el segundo fin de semana largo más convocante que tiene la provincia, después de Carnaval. Es una fecha que se va a dar siempre, todos los años, y que la gente tiene incorporada para viajar”.

Paraná Semana Santa Turismo.jpg

Además, este año la fecha adquiere aún más relevancia porque se suma el feriado nacional del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que es el jueves 2, lo que permitirá que muchas personas organicen escapadas más largas.

Las consultas, según confirmó el presidente de la CET, ya están enfocadas casi exclusivamente en ese fin de semana. “Las consultas son más recurrentes para Semana Santa. Para este fin de semana son muy escasas. La gente ya está mirando directamente esa fecha”, aseguró.

Época de turismo termal

Uno de los factores que puede marcar una diferencia en esta etapa del año es el comienzo de la temporada de termas. A medida que bajan las temperaturas, el turismo cambia de perfil y el principal atractivo deja de ser la playa de río. “Se empieza a mover mucho más lo que es el turismo termal. En verano el público reparte su tiempo entre playas y termas, pero cuando llegan los primeros fríos, el complejo termal pasa a ser el principal atractivo”, explicó Acedo.

Esto beneficia especialmente a destinos que tienen fuerte infraestructura turística durante todo el año y que encuentran en esta época una nueva oportunidad para atraer visitantes.

Otro punto que puede potenciar el movimiento turístico en las próximas semanas es la gastronomía, especialmente durante Semana Santa, cuando el consumo de pescado se convierte en un clásico. “La gastronomía en la provincia se ha profesionalizado mucho. Hay propuestas nuevas, distintas, y eso atrae al turista. Y en Semana Santa, todo lo vinculado al pescado también suma mucho”, señaló.

El dirigente destacó además que la provincia logró consolidar una oferta gastronómica que hoy se convierte en un atractivo en sí mismo, más allá de los paisajes naturales.

Termas Las termas son el gran atractivo de Entre Ríos Gentileza: Turismo Entre Ríos

Perfil del visitante

En cuanto al perfil del visitante, Acedo indicó que el comportamiento sigue marcado por la prudencia económica. El turista sigue viajando, pero controla los gastos y decide con mayor cautela. “Es un turista que está controlándose en los gastos. No ha variado demasiado el costo del alojamiento ni los precios gastronómicos, pero la gente igual cuida mucho lo que gasta”, explicó.

También manifestó que cambió la forma de viajar: hoy es cada vez más común que las personas decidan a último momento, comparen precios y viajen solo si encuentran una opción accesible. “Es algo que vemos cada vez más. Mucha gente llega sin reserva, mira precios, ve cuánto puede pagar y recién ahí decide cuánto tiempo quedarse”, afirmó.

Sobre el tipo de turistas que se aguarda en esta oportunidad, Acedo sostuvo que para el fin de semana largo de Semana Santa el sector espera una mezcla de públicos, con familias que buscan una escapada corta, parejas que aprovechan el feriado extendido, personas mayores vinculadas a celebraciones religiosas, y turistas que ya tomaron vacaciones en verano y ahora necesitan “una pausa”. Al respecto, refirió: “Hay mucha gente que se fue en diciembre o en enero y ahora, después de dos meses, necesita descansar unos días. Ese perfil seguramente va a aparecer con fuerza”.

En este marco, el sector apuesta a que la combinación de termas, gastronomía, turismo religioso y escapadas cortas permita sostener la actividad en un contexto económico complejo. “Siempre que hay un fin de semana largo, la idea es trabajar y atraer turistas. Semana Santa es una fecha muy fuerte para la provincia y confiamos en que entonces va a haber un buen movimiento”, concluyó el presidente de la CET.