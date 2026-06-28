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El yuyo que en el mate ayuda a calmar la ansiedad y aliviar dolores

Incorporado al mate, el tilo aporta propiedades relajantes, ayuda a reducir el estrés y también puede aliviar dolores y molestias digestivas.

28 de junio 2026 · 15:08hs
El yuyo que en el mate ayuda a calmar la ansiedad y aliviar doloresQué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

El yuyo que en el mate ayuda a calmar la ansiedad y aliviar doloresQué tipo de mate conviene usar para conservar el sabor de la yerba.

El mate es mucho más que una bebida en la Argentina. Presente en desayunos, reuniones familiares, jornadas de trabajo y encuentros entre amigos, constituye uno de los rituales cotidianos más arraigados en la cultura nacional. Además de la tradicional yerba, muchas personas suelen incorporar distintas hierbas aromáticas y medicinales para aportar sabor y aprovechar sus propiedades beneficiosas para la salud.

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Entre las alternativas más utilizadas se encuentra el tilo, una planta reconocida desde hace décadas por sus efectos relajantes y por su capacidad para ayudar a disminuir el estrés y favorecer el descanso. Aunque habitualmente se consume en infusiones calientes, especialistas y consumidores también lo incorporan al mate para potenciar sus efectos calmantes.

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El tilo es una flor aromática de color amarillo que contiene flavonoides, aceites esenciales y otros compuestos naturales que actúan sobre el sistema nervioso central. Gracias a estos componentes, se le atribuyen propiedades ansiolíticas y sedantes que contribuyen a disminuir el nerviosismo, reducir la sensación de ansiedad y favorecer la conciliación del sueño.

Mate, un complemento natural

Por esta razón, suele ser recomendado como un complemento natural para quienes atraviesan períodos de tensión emocional, jornadas de gran exigencia laboral o dificultades para descansar adecuadamente. Su incorporación al mate aparece como una alternativa sencilla y accesible para sumar hábitos de bienestar en la rutina diaria.

Pero sus beneficios no se limitan al plano emocional. Diversos estudios y trabajos académicos realizados sobre las propiedades de esta planta indican que el tilo también puede tener efectos positivos sobre distintos aspectos de la salud física.

Entre sus principales aportes se destaca su capacidad para disminuir la tensión muscular. Este efecto puede contribuir a aliviar dolores de cabeza asociados al estrés o a la contractura de los músculos del cuello y los hombros, molestias frecuentes en personas sometidas a largas jornadas de trabajo o situaciones de ansiedad.

Asimismo, el tilo posee propiedades antiespasmódicas que pueden resultar útiles frente a cólicos, molestias digestivas e indigestiones leves. También se le atribuyen efectos antiinflamatorios que podrían beneficiar a quienes padecen afecciones crónicas vinculadas con procesos inflamatorios, como algunas enfermedades reumáticas o dolores articulares.

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Acción antioxidante

Otro de los aspectos destacados de esta planta es su acción antioxidante. Los antioxidantes ayudan a combatir el daño producido por los radicales libres y contribuyen a proteger las células del organismo del envejecimiento prematuro y del estrés oxidativo.

A su vez, el tilo presenta propiedades diuréticas que favorecen la eliminación de líquidos retenidos y pueden colaborar en el control de la presión arterial. Algunos especialistas también señalan que sus componentes podrían contribuir a mejorar la circulación sanguínea y favorecer el funcionamiento cardiovascular.

Su incorporación al mate es sencilla. Para aprovechar sus propiedades se recomienda calentar el agua a una temperatura cercana a los 80 grados, evitando que hierva, ya que el exceso de calor puede alterar tanto el sabor como las propiedades de las hierbas.

Luego, se mezcla la yerba habitual con flores secas de tilo. La Organización Mundial de la Salud aconseja utilizar entre dos y cuatro gramos de la planta. El mate se llena hasta tres cuartas partes de su capacidad, se humedece la preparación con un poco de agua tibia y posteriormente se coloca la bombilla para comenzar a cebar de manera habitual.

El tilo y el mate

El tilo no es el único "yuyo" que puede agregarse al mate. La tradición popular también incorpora otras hierbas medicinales con diferentes propiedades. La manzanilla es apreciada por sus efectos digestivos y suele utilizarse para aliviar malestares estomacales. La melisa y la pasionaria son alternativas elegidas por quienes buscan reducir el insomnio y promover la relajación.

La lavanda y la valeriana también son reconocidas por sus propiedades calmantes, mientras que la menta aporta un sabor refrescante y favorece la digestión, aunque se recomienda moderar su consumo en personas con acidez o determinados trastornos gástricos.

La combinación de yerba y plantas medicinales constituye una costumbre profundamente arraigada en distintas regiones del país y refleja cómo el mate, además de ser un símbolo de encuentro y socialización, también puede convertirse en un aliado para incorporar pequeños hábitos orientados al bienestar cotidiano.

Mate Ayuda ansiedad
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