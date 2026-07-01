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Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

El Gato derrotó como local 2 a 1 a Patronato y se impuso 4 a 2 en la serie, para quedarse con la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial.

1 de julio 2026 · 22:49hs
Atlético Paraná se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná se consagró campeón de la Copa Túnel Subfluvial.
El Gato de barrio San Martín fue el mejor de la Copa Túnel Subfluvial.

Prensa Atlético Paraná

El Gato de barrio San Martín fue el mejor de la Copa Túnel Subfluvial.

La edición 2026 de la Copa Túnel Subfluvial ya tiene a su campeón. Atlético Paraná se consagró en la segunda edición del torneo que organizan de manera conjunta la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y la Liga Santafesina de Fútbol (LSF).

Este miércoles, en el partido revancha de la serie final, el Decano derrotó como local 2 a 1 a Patronato, para redondear un global de 4 a 2 tras repetir el resultado de la ida.

El trofeo de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial quedará en la capital entrerriana.

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

El Gato buscará en su casa levantar el trofeo de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná sacó ventaja en la primera final de la Copa Túnel Subfluvial

De esta manera, el Gato alzó el segundo trofeo del certamen, manteniendo la hegemonía de los equipos paranaenses sobre sus pares santafesinos, ya que la primera edición fue el Rojinegro el ganador.

Atlético Paraná lo ganó en el complemento

El primer tiempo fue un duelo de trámite parejo. El dueño de casa logró convertir promediando la etapa, pero el tanto fue anulado por falta al arquero Rojinegro, Matías Caballero.

Cuando restaban pocos minutos para finalizar el primer tiempo, llegó el tanto que empardó la historia global. Iban 40 minutos cuando Benjamín Bravo ejecutó un tiro libre desde el sector derecho hacia el límite del área chica, donde Enzo Galli le ganó en las alturas a su marcador y con un fuerte cabezazo marcó el 1 a 0 para el Santo en el partido y el 2 a 2 en la serie.

Sin embargo, cuando los equipos se reacomodaban tras el descanso, Bartolomé Velázquez llegó tarde a un intento de rechazo y enganchó a un rival adentro de su área. Juan Ignacio Mitre, el goleador de la serie, se hizo cargo del penal y decretó el empate en el partido con un disparo alto. Iban 4 minutos y la ventaja volvía a ser del Rojiblanco.

Nuevamente abajo en la serie, el cuadro visitante empezó a hacerse el protagonista del partido, manejando la pelota y llevando por delante al anfitrión, que se replegó para cerrarle los caminos. La estupenda actuación del arquero Giuliano Bourdet, sumado a la ineficacia ofensiva no le permitían al elenco comandado por Leonardo Ferrero llegar al gol.

El Gato supo soportar el envión de su adversario y logró bajarle el ritmo al partido hasta que dio el zarpazo de gracias. A los 34 minutos, desde un córner desde la izquierda ejecutado por Uriel Perpetto al área chica, Lautaro Martínez se anticipó a su marca y al arquero para marcar el segundo tanto y sentenciar la serie.

Los minutos pasaron y todo fue felicidad para el equipo dirigido por Nicolás Suárez, que se consagró como un merecido campeón.

Síntesis de Atlético Paraná y Patronato

Atlético Paraná 2: Giuliano Bourdet, Lautaro Martínez, Josué Correa, Lucas Milocco, Martín Aruga; Francisco Giaccio, Gabriel Pross, Uriel Perpetto; Tomás Albornoz; Juan Ignacio Mitre y Marcos Rodríguez. DT: Nicolás Suárez.

Patronato 1: Matías Caballero; Tomás Jumilla, Francisco Lencinas, Enzo Galli, Bartolomé Velázquez; Benjamín Bravo, Luciano Pacco, Ignacio Giacinti, Luciano Strey; Leandro Ilari y Valentín Villarreal. DT: Leonardo Ferrero.

Goles: 40' Galli (P); 49' Mitre -de penal- (AP), 79' Martínez (AP)

Árbitro: Maximiliano Manduca.

Estadio: Pedro Mutio.

Copa Túnel Subfluvial Atlético Paraná Patronato Fútbol
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