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Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

El sábado se disputará el 1° Duatlón Rural Regional de Concordia. Será en la modalidad individual y en posta tanto en pedestrismo como en mountain bike.

30 de junio 2026 · 20:04hs
La prueba tendrá 5 kilómetros de pedestrismo

La prueba tendrá 5 kilómetros de pedestrismo, 25 de mountain bike y 2,5 de pedestrismo.

Luego de la postergación por razones climáticas, este sábado 4 de julio llega el “1° Duatlón Regional Rural” que se desarrollará en Bodega Robinson de Concordia, ya sea de manera individual como en posta. La prueba, que es organizada por la Asociación Concordiense Amigos del MTB, se pondrá en marcha a partir de las 14 horas.

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El Duatlón se corre el sábado.

Cabe destacar que la competencia contará con una distancia de 5 kilómetros de pedestrismo, 25 kilómetros de mountain bike –tipo rural– y otros 2,5 kilómetros de pedestrismo.

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Desde la organización continúan con las inscripciones en www.encarrera.com.ar/dua/ para ser parte de la carrera. Hasta este jueves a las 22 horas estará la posibilidad de anotarse para la prueba. En individuales tendrán un costo de 40 mil pesos, mientras que en postas de 70 mil pesos.

En los próximos días se confirmará la entrega de los kits de carrera, pero seguramente se realizará horas antes al mismo día del evento en el predio de Bodega Robinson, donde estará ubicado el Parque Cerrado. Cabe destacar que los circuitos tanto de bici, como de pedestrismo ya se encuentran encintados, por si es de interés de los competidores en recorrerlo previamente.

Una aclaración desde la organización es que los vehículos que ingresen para estacionar dentro del amplio predio de Bodega Robinson, no podrán retirarlos hasta que no haya terminado de llegar a la meta el último competidor.

Las categorías del Duatlón Rural

Respecto a las categorías se dispuso de la siguiente manera. En Individuales – Caballeros: Juveniles de 14 a 19 años, Elite de 20 a 29 años, Máster A de 30 a 39 años, Máster B de 40 a 49 años, Máster C de 50 a 59 años, Máster D de 60 en adelante.

En Individuales – Damas: Juveniles de 14 a 19 años, Damas A de 20 a 35 años, Damas B de 36 a 45 años, Damas C de 46 en adelante. Damas Únicas.

Mixtas (sumatoria de edades): Hasta 49 años, de 50 a 69 años, de 70 a 89 años, más de 90 años. Caballeros (sumatoria de edades): hasta 49 años, de 50 a 69 años, 70 a 89 años, 90 a 109 años, más de 110 años.

Por último, sobre la premiación en la Clasificación General habrá al primero de Individual Varones, Individual Mujeres y Posta. Por categorías se premiará del 1° al 5° cada uno.

Duatlón Pedestrismo mountain bike
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