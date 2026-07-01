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Alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia

Desde el área de Defensa Civil informan que el SMN emitió un alerta amarilla para Entre Ríos, que abarca a 12 departamentos del territorio provincial.

1 de julio 2026 · 19:21hs
SMN: alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia.

Foto: Archivo/UNO

SMN: alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia.
SMN: alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia.

SMN: alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia.

Desde el área de Defensa Civil informan que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla para Entre Ríos. Son 12 los departamentos del territorio provincial que estarán en alerta para los grupos de riesgo con efecto leve a moderado en la salud, las temperaturas se mantendrán bajas por los próximos días.

Los datos del alerta amarilla

En este marco, los departamentos de Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Colón, Uruguay, Tala, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria e Islas del Ibicuy serán quienes presentarán temperaturas más bajas.

El SMN avisó que continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos. 

SMN: continúa el alerta amarilla por bajas temperaturas en Entre Ríos

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SMN: alerta amarilla por bajas temperaturas en 12 departamentos de la provincia.

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Por esto, se recomienda a la población, ante temperaturas extremas de frío: evitar exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores. En caso de tener que salir, abrigarse con muchas capas de ropa liviana.

-Generar más calor corporal mediante el movimiento (caminar, levantarse y sentarse, mover las extremidades, etc.). Mantener la casa calefaccionada de forma segura. Evitar los cambios bruscos de temperatura.

-Se recomienda tomar agua y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

-En caso de sentirse afectado por el frio no automedicarse, consultar siempre con un médico o asistir a un centro de salud. De tener medicación recetada, mantener el plan de acción actualizado. Recordar no fumar en ambientes cerrados.

-Prestar especial atención a niños, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Alerta amarilla SMN Entre Ríos
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