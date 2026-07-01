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El fenómeno OVNI llegará al Museo Serrano con una charla abierta al público

La actividad se realizará este jueves 2 de julio a las 19, con entrada libre y gratuita. Las expositoras analizarán investigaciones y archivos desclasificados

1 de julio 2026 · 18:57hs
El fenómeno OVNI llegará al Museo Serrano con una charla abierta al público

El Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas "Prof. Antonio Serrano" de Paraná será escenario de una charla dedicada al fenómeno OVNI y a las investigaciones que se desarrollan en torno a esta temática. La actividad se realizará este jueves 2 de julio a las 19, en la sede ubicada en Gardel 62, con entrada libre y gratuita.

Investigadoras abordarán en Paraná los avances en el estudio del fenómeno OVNI

Bajo el título ¿Estamos solos? El fenómeno OVNI, la propuesta contará con la participación de las investigadoras Silvia Pérez Simondini y Andrea Pérez Simondini, referentes nacionales en el estudio de los fenómenos aéreos no identificados. La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

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Durante el encuentro se abordarán algunos de los principales interrogantes vinculados al tema, en un contexto marcado por el creciente interés internacional en torno a la desclasificación de documentación oficial y por la repercusión generada a partir del estreno de la película El día de la revelación, dirigida por el cineasta Steven Spielberg.

Las expositoras analizarán los procesos de apertura de archivos impulsados en distintos países, el estado de situación en Argentina y los avances de investigaciones desarrolladas por organismos especializados. También se expondrán casos emblemáticos nacionales e internacionales y se repasará la evolución del concepto tradicional de OVNI hacia la denominación actual de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés).

Silvia Pérez Simondini, fundadora del Museo del OVNI, compartirá parte de su trayectoria como investigadora y hará referencia a su participación en la presentación nacional de la reciente producción cinematográfica de Spielberg. Además, establecerá vínculos entre algunos elementos presentes en la película y casos que forman parte de registros documentados.

Por su parte, Andrea Pérez Simondini, directora de la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, expondrá sobre el trabajo que realiza la entidad para promover el acceso a información pública vinculada a la temática y las gestiones impulsadas para la desclasificación de documentos oficiales.

La conferencia también abrirá el debate sobre el lugar que ocupan estos fenómenos en los ámbitos científico, académico y social, en una propuesta destinada tanto a personas interesadas en la investigación del fenómeno como al público general.

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