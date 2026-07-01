Horóscopo del miércoles 1 de julio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 1 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 1 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al miércoles 1 de julio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del lunes 29 de junio de 2026

Horóscopo del martes 30 de junio de 2026

Su carácter generoso le abre las puertas de una nueva amistad. Recuperará el dinerito que había prestado a un amigo. Saldrá victorioso de los tests laborales. El miedo a los ascensores le angustia, intente solucionarlo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Disfrute al máximo de la relación actual. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. Ofrezca sus buenos consejos a los compañeros de trabajo. Descanse todo lo que pueda.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Mejore la forma de emplear el dinero. No tenga miedo a un cambio profesional, será para bien. Practicar algún deporte le mantendrá relajado.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Evite discusiones absurdas con su pareja, no llevan a nada. Obtendrá beneficios inesperados. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Objetivo principal: llevar una vida sana.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

No ponga en peligro su felicidad con el ser amado. Importantes problemas económicos. Puede que le ofrezcan un puesto en otra empresa. Hoy se ha levantado con ganas de comerse el mundo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ponga fin a esa relación que no le da más que problemas. Cuidado con su economía, alguien podría aprovecharse. Sea más optimista ante su futuro profesional. Para combatir la tensión diaria, estaría bien darse un masaje.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Si está pensando en un préstamo, es la ocasión. Por fin capta ese nuevo cliente tan importante. No derroche tantas energías o acabará agotado.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Día idóneo para mejorar sus relaciones sentimentales. Paciencia en lo económico, no hay mal que cien años dure. El trabajo es importante pero el tiempo libre también. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Si no tiene pareja, láncese al mercado y búsquela. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Los vientos laborales soplan a su favor. Una buena hidratación mejorará su piel.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Tiene que esforzarse para mantener su relación amorosa. Estudie sus asuntos monetarios, sea más prudente. Retome algún antiguo proyecto profesional. Reduzca las salidas nocturnas.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. Mala suerte en lo económico. No se lleve los problemas laborales a casa. Fuerte física y mentalmente.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

La posibilidad de una aventura está ahí, usted verá. Revise sus cuentas y vea en qué puede gastar y en qué no. Los imprevistos en el trabajo le harán salir de la rutina. Si tiene un proyecto importante entre manos, no trasnoche.