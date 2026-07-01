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Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF

A través de una carta, el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su renuncia al directorio de YPF, donde había sido designado días atrás.

1 de julio 2026 · 21:27hs
Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF.

Manuel Adorni también presentó su renuncia al directorio de YPF.

Luego de dejar la jefatura de Gabinete por la investigación en su contra, el ex funcionario Manuel Adorni ahora oficializó su dimisión en YPF, la que deberá ser puesta a consideración por los accionistas.

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La renuncia de Manuel Adorni a YPF

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF SA, mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, expresa el breve texto dirigido al presidente de la petrolera, Horacio Marín.

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En las horas posteriores a la renuncia de Adorni al cargo de jefe de Gabinete, envuelto en una causa judicial por supuesto enriquecimiento ilícito, se había especulado con la posibilidad de que el contador devenido periodista mantenga su silla en el directorio de YPF.

Sin embargo, desde el Gobierno habían insistido que renunciaría a este cargo también.

Manuel Adorni renuncia directorio YPF
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