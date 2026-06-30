Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Siete representantes de la Federación Entrerriana de Patín tuvieron sobresalientes actuaciones en el Campeonato Panamericano que se disputó en Buenos Aires.

Con la medalla de plata que obtuvo en el Campeonato Panamericano, Robertina Nader Olivera se convirtió en la danzarina con mayor cantidad de preseas internacionales en la historia de Entre Ríos.

El Campeonato Panamericano de Patinaje continúa desarrollándose en el microestadio de la Confederación Argentina de Patín, ubicado en el Pabellón Europa del Parque Roca, en Buenos Aires, donde siete representantes entrerrianas lograron destacadas actuaciones en diferentes categorías y modalidades de la competencia.

La Federación Entrerriana de Patín (FEP) celebra una destacada cosecha de resultados, con podios y ubicaciones de relevancia para los deportistas de los clubes Patronato, San Martín, Echagüe y Sarmiento de Crespo, que representan a la provincia en uno de los certámenes más importantes del continente.

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La rompieron en el Campeonato Panamericano

Patinaje Patronato

Uno de los desempeños más sobresalientes fue el de Robertina Nader Olivera (foto), del Club Atlético Patronato, quien obtuvo el segundo puesto en la prueba de Solo Dance Infantil. Con esta medalla, la patinadora se convirtió en la danzarina con mayor cantidad de preseas internacionales en la historia de la provincia de Entre Ríos.

También se destacaron las representantes del Club San Martín. Federica Rivera Masutti finalizó en el octavo puesto de danza World Skate Tots, mientras que Magali Hartman consiguió la medalla de plata en figuras obligatorias World Skate Mini Infantil y finalizó cuarta en danza World Skate Mini Infantil.

Por su parte, las patinadoras del Atlético Echagüe Club también tuvieron una sobresaliente actuación. Antonia Re se consagró campeona en figuras obligatorias World Skate Tots y aún debe competir en la modalidad libre. En tanto, Manuela Borgello Pacher logró el segundo puesto en figuras obligatorias World Skate Cadete, mientras que Jazmín Bodnar fue sexta en danza World Skate Juvenil.

La delegación entrerriana completó su participación parcial con Emma Schmith, representante de Sarmiento de Crespo, quien alcanzó el tercer puesto en figuras obligatorias World Skate Juvenil, ratificando la gran participación de las deportistas entrerrianas en el plano internacional.