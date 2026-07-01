El Gobierno de Entre Ríos reclamará más de 1 millón de dólares para recuperar los recursos públicos sustraídos.

El Gobierno de Entre Ríos impulsa una demanda civil para recuperar más de un millón de dólares tras la confesión de exfuncionarios por la estafa.

El Gobierno de Entre Ríos reafirmó su compromiso con el recupero de los recursos públicos sustraídos por funcionarios del gobierno anterior, que confesaron en Tribunales los delitos cometidos en el marco del programa Jóvenes Emprendedores. Desde el Ministerio de Desarrollo Económico se remarcó el compromiso y la colaboración activa en el marco de la investigación penal y desde la Fiscalía de Estado se informó que se trabaja en una demanda civil para que vuelvan al Estado más de 1 millón de dólares.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, diferenció ante la prensa que “no fueron créditos irregulares ni un problema administrativo, sino una banda delictiva organizada para estafar al Estado” y pidió “darle al tema la magnitud que tiene”.

El funcionario describió las acciones realizadas desde el Gobierno desde el momento de la denuncia hasta la recolección de pruebas y la detección de distintos intentos de eliminar evidencia por parte de los responsables. “Participamos en la investigación, trabajamos con mucha intensidad y acompañamos a la Fiscalía aportando toda la información requerida y recuperando lo que se intentó eliminar hasta volcando lavandina en documentación días antes del cambio de gestión, lo que quedó demostrado de forma contundente en escuchas telefónicas”, explicó.

“Una cosa terrible”

Bernaudo calificó a los hechos como “una cosa terrible” y consideró “increíble que esto haya pasado desapercibido a lo largo de años a las autoridades superiores y a todo el sistema de control operativo”. Luego, señaló que los delitos sucedieron a lo largo de dos gestiones y que pasaron “tres o cuatro ministros de distintas áreas”.

El funcionario calculó que el total de casos es de alrededor de 750 de acuerdo a los muestreos realizados y que el período abarca unos cuatro años. “La Fiscalía de Estado va a reclamar el total de los fondos, que supera el millón de dólares”, señaló.

Bernaudo dijo por último que en la estructura del ministerio no quedó ninguna de las personas implicadas y marcó que “la única continuidad laboral fue la de Pedro Gebhart”, que pasó al Senado en la gestión de Laura Stratta como vicegobernadora, luego fue removido en el presente período y fue contratado por el bloque del peronismo.

El origen de la denuncia

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, explicó por su parte que el expediente "comenzó en el ámbito del Tribunal de Cuentas donde, después de hacer una investigación producto de las rendiciones, se mandaron a la Fiscalía de Estado los antecedentes, a la Oficina Anticorrupción, y desde allí se formuló la denuncia penal y empezó la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal".

"No fuimos neutros frente a esta investigación, a punto tal que, además de hacer la denuncia, nos constituimos como actores civiles para obtener la reparación del perjuicio causado", añadió luego.

El funcionario aclaró que la Constitución y la legislación vigente impiden que el Poder Ejecutivo o la Fiscalía de Estado actúen como querellantes en una causa penal, razón por la cual la participación institucional se dio a través de la denuncia, la colaboración en la investigación y la constitución como actores civiles para reclamar el resarcimiento económico.