Este miércoles "Paraná ama la pizza", con 50% de descuento

Con el objetivo de reactivar el sector gastronómico local y ofrecer alternativas de ocio accesibles, habrá descuentos en "Paraná ama la pizza".

"Paraná ama la pizza" , se celebrará este miércoles en una jornada en la que locales gastronómicos adheridos ofrecerán pizzas con un 50 % de descuento. Habrá opciones sin TACC. La promoción es válida únicamente para consumo en el lugar, entre las 20 y las 24 horas.

La promoción es válida únicamente para consumo en el lugar, entre las 20 y las 24 horas. Se podrán usar distintos medios de pago. Algunos locales prepararán opciones sin TACC, pensadas para quienes tienen intolerancia al gluten.

“Paraná ama…”

El programa “Paraná ama…” ya se aplicó exitosamente en ediciones anteriores con otros platos. Por ejemplo, la ciudad tuvo noches de pastas, y hamburguesas con el mismo esquema de 50 % de descuento.

Estas propuestas son impulsadas por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto con la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo, con el objetivo de reactivar el sector gastronómico local y ofrecer alternativas de ocio accesibles para vecinos y turistas.

La iniciativa permite a los paranaenses disfrutar de una salida gastronómica más económica, a la vez que favorece a los comercios locales, que han registrado buena adhesión en ediciones pasadas. Además, la inclusión de opciones sin TACC amplía la accesibilidad para quienes tienen restricciones dietéticas. En estos días se darán a conocer los comercios que se adhieren a esta nueva edición de Paraná ama la pizza