Todo el arte de la ciudad: cine, teatro, música y paseos para el fin de semana
Una guía completa con los eventos más destacados en Paraná y alrededores: funciones de cine, shows de stand up, tributos musicales, muestras artísticas y festivales para disfrutar en familia o con amigos
Cine
CINE Círculo – Andrés Pazos 339, Paraná
El gran viaje de tu vida (2D): todos los días a las 22, subtitulado.
Papá x dos (2D): todos los días a las 17:45, castellano.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2D): todos los días a las 17:30, castellano; 20:30, subtitulado.
El Conjuro 4 (2D): todos los días a las 18:30, 19:30 y 21:15, castellano.
Homo Argentum (2D): todos los días a las 19:30, castellano.
Otro viernes de locos (2D): todos los días a las 21:30, castellano.
Los tipos malos 2 (3D): sábado y domingo a las 16:30, castellano.
CINE Las Tipas – Shopping Paso del Paraná, Corrientes y San Lorenzo
Los tipos malos 2 (3D): todos los días a las 14:50 y 15:50, castellano.
Papá x dos (2D): todos los días a las 17:20, 19:20 y 21:20, castellano.
Belén (2D): todos los días a las 19:30, castellano.
Homo Argentum (2D): todos los días a las 17:10 y 21:50, castellano.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: 2D todos los días a las 14:20, castellano; 2D+4D todos los días a las 16:00 y 21:30, castellano; 19:00, subtitulado.
Toy Story (RE) (2D+4D): todos los días a las 13:50, castellano.
El Conjuro 4: 2D todos los días a las 18:10 y 21:00, castellano; 2D+4D todos los días a las 16:10 y 18:50, castellano; 22:00, subtitulado.
Teatro
Comedia
Viernes 19 a las 21:30: 4 Empanadas Stand Up Club, con Ariel Bertelotti, en Almacén de los 33 (Bavio y Courreges). Función a la gorra. Reservas: 3435117292.
Stand Up
Viernes 19 a las 21:30: Litoral Stand Up Comedy, en Cervecería Riera (De la Torre y Vera 1290). Función a la gorra. Reservas: 343-4545138.
Tributo a Callejeros
Domingo 21 a las 21:00: Rompiendo Espejos, tributo a Callejeros, en Limbo (Güemes 1361). Entradas: ticketway.com.ar.
Pablo Millán – La Jaula
Domingo 21 a las 21:00: en el Salón de Eventos del Neo Casino (Av. Etchevehere 331, Paraná). Espectáculo de humor, monólogos, juegos, stripers e interacción con el público. Especial por el Día de la Primavera. Entradas: Plateavip.com.
Música
Tributo a Charly García
Viernes 19 a las 21:00: Piano Bar, tributo a Charly García, en Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 60). Entradas: tickea.com.ar y boletería del teatro. Valores: Tertulia $20.000 – Preferencial $30.000.
Muestra de Canto
Viernes 19 a las 20:30: Covers de The Beatles en Asociación Verdiana (Perú 235). Cantantes: Julia Ortiz, Victoria González y Karen Rodríguez. Músicos invitados: Lala Pérez, Guille Alarcón, Tavo González y Juani Brizuela. Entrada general $10.000 / Socios $8.000.
Combo Mutante
Sábado 20 a las 21:00: en Tierra Bomba (Urquiza 1214). Ingreso sin cargo hasta las 22:30.
Magma
Sábado 20 a las 21:00: en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Entradas: $18.000 / Anticipadas $15.000. Venta: Disquería Breyer y www.plateavip.com.ar.
Paseos y Cultura
Presentación de Revista Anarap #3
Viernes 19 a las 20:00: en Parientes del Bar (Feria de Salta y Nogoyá). Jam de dibujo, propuesta “Dos Paranaseros” con Mariano Martínez y Juan Permayú, y sorteo de originales.
Jornada Cultural y Cata de Vinos
Viernes 19 a las 19:30 a 23:00: en Escuela de Artes Visuales (Laprida 331). Entrada: $20.000. Reservas: 3434 64-0640 / 3434 17-4855.
Festival Arte Joven
Sábado 20 y domingo 21 a las 17:00: en Sala Mayo (Puerto Nuevo). Feria de emprendedores, música en vivo, patio gastronómico y premiación de los Juegos Deportivos Universitarios. Entrada gratuita.
Agarrate Catalina
Martes 23 a las 21:00: en Teatro 3 de Febrero. Entradas en boletería del teatro y www.plateavip.com.ar. Espectáculo que combina humor, música y teatro, parte de la gira nacional de la murga.