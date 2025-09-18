Uno Entre Rios | Escenario | Ciudad

Todo el arte de la ciudad: cine, teatro, música y paseos para el fin de semana

Una guía completa con los eventos más destacados en Paraná y alrededores: funciones de cine, shows de stand up, tributos musicales, muestras artísticas y festivales para disfrutar en familia o con amigos

18 de septiembre 2025 · 12:25hs
Todo el arte de la ciudad

Todo el arte de la ciudad

Este fin de semana, Paraná ofrece cine, teatro, música en vivo y actividades culturales, con tributos, stand up, festivales y paseos para toda la familia.

Cine

CINE Círculo – Andrés Pazos 339, Paraná

  • El gran viaje de tu vida (2D): todos los días a las 22, subtitulado.

  • Papá x dos (2D): todos los días a las 17:45, castellano.

  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (2D): todos los días a las 17:30, castellano; 20:30, subtitulado.

  • El Conjuro 4 (2D): todos los días a las 18:30, 19:30 y 21:15, castellano.

  • Homo Argentum (2D): todos los días a las 19:30, castellano.

  • Otro viernes de locos (2D): todos los días a las 21:30, castellano.

  • Los tipos malos 2 (3D): sábado y domingo a las 16:30, castellano.

CINE Las Tipas – Shopping Paso del Paraná, Corrientes y San Lorenzo

  • Los tipos malos 2 (3D): todos los días a las 14:50 y 15:50, castellano.

  • Papá x dos (2D): todos los días a las 17:20, 19:20 y 21:20, castellano.

  • Belén (2D): todos los días a las 19:30, castellano.

  • Homo Argentum (2D): todos los días a las 17:10 y 21:50, castellano.

  • Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: 2D todos los días a las 14:20, castellano; 2D+4D todos los días a las 16:00 y 21:30, castellano; 19:00, subtitulado.

  • Toy Story (RE) (2D+4D): todos los días a las 13:50, castellano.

  • El Conjuro 4: 2D todos los días a las 18:10 y 21:00, castellano; 2D+4D todos los días a las 16:10 y 18:50, castellano; 22:00, subtitulado.

Teatro

Comedia

  • Viernes 19 a las 21:30: 4 Empanadas Stand Up Club, con Ariel Bertelotti, en Almacén de los 33 (Bavio y Courreges). Función a la gorra. Reservas: 3435117292.

Stand Up

  • Viernes 19 a las 21:30: Litoral Stand Up Comedy, en Cervecería Riera (De la Torre y Vera 1290). Función a la gorra. Reservas: 343-4545138.

Tributo a Callejeros

  • Domingo 21 a las 21:00: Rompiendo Espejos, tributo a Callejeros, en Limbo (Güemes 1361). Entradas: ticketway.com.ar.

Pablo Millán – La Jaula

  • Domingo 21 a las 21:00: en el Salón de Eventos del Neo Casino (Av. Etchevehere 331, Paraná). Espectáculo de humor, monólogos, juegos, stripers e interacción con el público. Especial por el Día de la Primavera. Entradas: Plateavip.com.

Música

Tributo a Charly García

  • Viernes 19 a las 21:00: Piano Bar, tributo a Charly García, en Teatro 3 de Febrero (25 de Junio 60). Entradas: tickea.com.ar y boletería del teatro. Valores: Tertulia $20.000 – Preferencial $30.000.

Muestra de Canto

  • Viernes 19 a las 20:30: Covers de The Beatles en Asociación Verdiana (Perú 235). Cantantes: Julia Ortiz, Victoria González y Karen Rodríguez. Músicos invitados: Lala Pérez, Guille Alarcón, Tavo González y Juani Brizuela. Entrada general $10.000 / Socios $8.000.

Combo Mutante

  • Sábado 20 a las 21:00: en Tierra Bomba (Urquiza 1214). Ingreso sin cargo hasta las 22:30.

Magma

  • Sábado 20 a las 21:00: en La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861). Entradas: $18.000 / Anticipadas $15.000. Venta: Disquería Breyer y www.plateavip.com.ar.

Paseos y Cultura

Presentación de Revista Anarap #3

  • Viernes 19 a las 20:00: en Parientes del Bar (Feria de Salta y Nogoyá). Jam de dibujo, propuesta “Dos Paranaseros” con Mariano Martínez y Juan Permayú, y sorteo de originales.

Jornada Cultural y Cata de Vinos

  • Viernes 19 a las 19:30 a 23:00: en Escuela de Artes Visuales (Laprida 331). Entrada: $20.000. Reservas: 3434 64-0640 / 3434 17-4855.

Festival Arte Joven

  • Sábado 20 y domingo 21 a las 17:00: en Sala Mayo (Puerto Nuevo). Feria de emprendedores, música en vivo, patio gastronómico y premiación de los Juegos Deportivos Universitarios. Entrada gratuita.

Agarrate Catalina

  • Martes 23 a las 21:00: en Teatro 3 de Febrero. Entradas en boletería del teatro y www.plateavip.com.ar. Espectáculo que combina humor, música y teatro, parte de la gira nacional de la murga.

Ciudad Cine Teatro Música Paraná
Dejanos tu comentario