Buscan intensamente a una adolescente en Paraná
La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años.
22 de septiembre 2025 · 09:50hs
La joven se realizaba un tratamiento en un nosocomio local, desde donde se retiró sin autorización. Fue vista por última vez en horas de esta madrugada.
Barrios posiblemente lleve un pantalón de jean azul y una campera amarilla.
Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, o llamando a la División Minoridad: (0343) 4209195