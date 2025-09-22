Uno Entre Rios | Policiales | adolescente

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años.

22 de septiembre 2025 · 09:50hs
Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años.

La joven se realizaba un tratamiento en un nosocomio local, desde donde se retiró sin autorización. Fue vista por última vez en horas de esta madrugada.

Julio Alberto Galicio, uno de los autores de un violento robo en una estancia de Entre Ríos, fue detenido en Santa Fe. Estaba prófugo desde 2023.

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Eugenio Balbi, condenado a 16 años de prisión, presentó un recurso de apelación que será tratado este miércoles en la Cámara de Casación Penal de Paraná.

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Barrios posiblemente lleve un pantalón de jean azul y una campera amarilla.

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años

Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, o llamando a la División Minoridad: (0343) 4209195

adolescente Paraná búsqueda
Noticias relacionadas
concepcion del uruguay: localizaron a la nina que era buscada

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

victoria: un conductor choco y le detectaron mas de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

El accidente se produjo este domingo en la zona del Aeroclub de Diamante.

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Los elementos secuestrados por la delegación Concordia de Prefectura Argentina.

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Ver comentarios

Lo último

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Ultimo Momento
El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Javier Milei y Luis Caputo le agradecieron a Scott Bessent y a Donald Trump

Javier Milei y Luis Caputo le agradecieron a Scott Bessent y a Donald Trump

Policiales
Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ovación
Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

La provincia
El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Dejanos tu comentario