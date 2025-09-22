Buscan intensamente a una adolescente en Paraná La Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años. 22 de septiembre 2025 · 09:50hs

Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicitó colaboración para localizar a Lourdes Jaqueline Barrios, de 17 años.

La joven se realizaba un tratamiento en un nosocomio local, desde donde se retiró sin autorización. Fue vista por última vez en horas de esta madrugada.

Barrios posiblemente lleve un pantalón de jean azul y una campera amarilla. LEER MÁS: Concepción del Uruguay: buscan a una niña de 10 años Cualquier información sobre su paradero puede suministrarse al 911, o llamando a la División Minoridad: (0343) 4209195