Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Ferro de San Salvador celebró su octava victoria seguida en la Liga Provincial. Sionista ganó y es escolta del Verde.

Se cerró este domingo la actividad correspondiente a la octava fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. En la ocasión se disputaron los encuentros de la Conferencia 1 y se completó la actividad de la Conferencia 3.

Por la Conferencia 1 Ferro de San Salvador extendió su gran presente al celebrar su octava victoria en serie. En esta ocasión superó categóricamente a Echagüe por 82 a 56. José Melchiori con 21 tantos y 6 asistencia fue el destacado, además de los 18 tantos de Cristian Gerard y los 13 de Dante Rewes. En el AEC, Farid Cura terminó con 11 unidades.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ferro San Salvador (@ferrosansalvador)

Por otro lado, Sionista venció a Sportivo San Salvador 93 a 78 en el estadio Moisés Flesler. De esta manera es el nuevo escolta del Verde.

Arik Levin fue la gran figura de esta historia al anotar 32 puntos, tomar 13 rebotes y brindar 8 asistencias. Además Uriel Lejtman totalizó 21 unidades y 8 rebotes, además de Nicolás Guaita con 16 tantos. En la visita, Pedro Amoros firmó 24 puntos, mientras que Luis Silva anotó 18 y Juan González 15.

En otros resultados, Olimpia cayó por 90 a 72 en su visita a Sarmiento de Villaguay. En el local Tomás Wagner cerró planilla con 18 puntos y 11 rebotes, además de los 17 de Ignacio Retamar. En el CAO, Mateo Jacob anotó 19 tantos y Nicolás Agasse otros 12 tantos.

Por la Conferencia 3 Santa Rosa de Chajarí se sostiene en lo más alto de las posiciones al derrotar 86 a 60 a La Armonía de Colón. La sorpresa la dio Capuchinos, que en Concordia bajó de la punta a Vélez de Chajarí al superarlo 89 a 70. Por su parte, Social le ganó en Federación a Ferro de Concordia 76 a 54.

Resultados de la octava fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Domingo

Sarmiento 90 Olimpia 72

Sionista 93 Sportivo San Salvador 78

Ferro 82 Echagüe 56

Parque 57 Ciclista 74

Conferencia 2

Viernes

Independiente 59 Paracao 68

Talleres 59 Progreso 58

Urquiza 75 Recreativo 70

Quique 55 Estudiantes 62

Conferencia 3

Viernes

Estudiantes 80 San José 70

Domingo

Social 76 Ferro 54

Capuchinos 89 Vélez 70

Santa Rosa 86 La Armonía 60

Conferencia 4

Viernes

Bancario 75 Central entrerriano 69

Zaninetti 72 Peñarol 76

Atlético Tala 77 Atlético BH 73

Regatas Uruguay 89 Luis Luciano 62

Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 16 (8-0)

Sportivo San Salvador 14 (6-2)

Sionista 14 (6-2)

Ciclista 13 (5-3)

Olimpia 10 (2-6)

Sarmiento 10 (2-6)

Echagüe 9 (1-7)

Parque 9 (1-7)

Conferencia 2

Urquiza 16 (8-0)

Recreativo 13 (5-3)

Estudiantes 13 (5-3)

Quique 12 (4-4)

Talleres 12 (4-4)

Independiente 10 (2-6)

Paracao 10 (2-6)

Progreso 9 (1-7)

Conferencia 3

Santa Rosa 14 (6-2)

Estudiantes 14 (6-2)

Vélez 13 (5-3)

Ferro 12 (4-4)

Social 12 (4-4)

La Armonía 11 (3-5)

San José 10 (2-6)

Capuchinos 10 (2-6)

Conferencia 4

Regatas 16 (8-0)

Peñarol 14 (6-2)

BH 12 (4-4)

Zaninetti 12 (4-4)

Bancario 12 (4-4)

Atlético Tala 12 (4-4)

Luis Luciano 11 (3-5)

Juventud Unida 8 (0-8)