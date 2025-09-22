Se cerró este domingo la actividad correspondiente a la octava fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. En la ocasión se disputaron los encuentros de la Conferencia 1 y se completó la actividad de la Conferencia 3.
Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal
Ferro de San Salvador celebró su octava victoria seguida en la Liga Provincial. Sionista ganó y es escolta del Verde.
Por la Conferencia 1 Ferro de San Salvador extendió su gran presente al celebrar su octava victoria en serie. En esta ocasión superó categóricamente a Echagüe por 82 a 56. José Melchiori con 21 tantos y 6 asistencia fue el destacado, además de los 18 tantos de Cristian Gerard y los 13 de Dante Rewes. En el AEC, Farid Cura terminó con 11 unidades.
Por otro lado, Sionista venció a Sportivo San Salvador 93 a 78 en el estadio Moisés Flesler. De esta manera es el nuevo escolta del Verde.
Arik Levin fue la gran figura de esta historia al anotar 32 puntos, tomar 13 rebotes y brindar 8 asistencias. Además Uriel Lejtman totalizó 21 unidades y 8 rebotes, además de Nicolás Guaita con 16 tantos. En la visita, Pedro Amoros firmó 24 puntos, mientras que Luis Silva anotó 18 y Juan González 15.
En otros resultados, Olimpia cayó por 90 a 72 en su visita a Sarmiento de Villaguay. En el local Tomás Wagner cerró planilla con 18 puntos y 11 rebotes, además de los 17 de Ignacio Retamar. En el CAO, Mateo Jacob anotó 19 tantos y Nicolás Agasse otros 12 tantos.
Por la Conferencia 3 Santa Rosa de Chajarí se sostiene en lo más alto de las posiciones al derrotar 86 a 60 a La Armonía de Colón. La sorpresa la dio Capuchinos, que en Concordia bajó de la punta a Vélez de Chajarí al superarlo 89 a 70. Por su parte, Social le ganó en Federación a Ferro de Concordia 76 a 54.
Resultados de la octava fecha de la Liga Provincial
Conferencia 1
Domingo
Sarmiento 90 Olimpia 72
Sionista 93 Sportivo San Salvador 78
Ferro 82 Echagüe 56
Parque 57 Ciclista 74
Conferencia 2
Viernes
Independiente 59 Paracao 68
Talleres 59 Progreso 58
Urquiza 75 Recreativo 70
Quique 55 Estudiantes 62
Conferencia 3
Viernes
Estudiantes 80 San José 70
Domingo
Social 76 Ferro 54
Capuchinos 89 Vélez 70
Santa Rosa 86 La Armonía 60
Conferencia 4
Viernes
Bancario 75 Central entrerriano 69
Zaninetti 72 Peñarol 76
Atlético Tala 77 Atlético BH 73
Regatas Uruguay 89 Luis Luciano 62
Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal
Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera
Conferencia 1
Ferro 16 (8-0)
Sportivo San Salvador 14 (6-2)
Sionista 14 (6-2)
Ciclista 13 (5-3)
Olimpia 10 (2-6)
Sarmiento 10 (2-6)
Echagüe 9 (1-7)
Parque 9 (1-7)
Conferencia 2
Urquiza 16 (8-0)
Recreativo 13 (5-3)
Estudiantes 13 (5-3)
Quique 12 (4-4)
Talleres 12 (4-4)
Independiente 10 (2-6)
Paracao 10 (2-6)
Progreso 9 (1-7)
Conferencia 3
Santa Rosa 14 (6-2)
Estudiantes 14 (6-2)
Vélez 13 (5-3)
Ferro 12 (4-4)
Social 12 (4-4)
La Armonía 11 (3-5)
San José 10 (2-6)
Capuchinos 10 (2-6)
Conferencia 4
Regatas 16 (8-0)
Peñarol 14 (6-2)
BH 12 (4-4)
Zaninetti 12 (4-4)
Bancario 12 (4-4)
Atlético Tala 12 (4-4)
Luis Luciano 11 (3-5)
Juventud Unida 8 (0-8)