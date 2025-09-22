Uno Entre Rios | Ovación | Liga Provincial

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Ferro de San Salvador celebró su octava victoria seguida en la Liga Provincial. Sionista ganó y es escolta del Verde.

22 de septiembre 2025 · 09:57hs
Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Se cerró este domingo la actividad correspondiente a la octava fecha de la Liga Provincial Masculina de Básquet, categoría mayores. En la ocasión se disputaron los encuentros de la Conferencia 1 y se completó la actividad de la Conferencia 3.

Por la Conferencia 1 Ferro de San Salvador extendió su gran presente al celebrar su octava victoria en serie. En esta ocasión superó categóricamente a Echagüe por 82 a 56. José Melchiori con 21 tantos y 6 asistencia fue el destacado, además de los 18 tantos de Cristian Gerard y los 13 de Dante Rewes. En el AEC, Farid Cura terminó con 11 unidades.

Nicolas Gil Paz junto al entrenador de Echagüe, Oscar Cachi Bonell.

La historia del gigante que sueña en Echagüe

Quique y Estudiantes protagonizarán el duelo paranaense por la Liga Provincial.

Se inicia la segunda rueda de la Liga Provincial

Por otro lado, Sionista venció a Sportivo San Salvador 93 a 78 en el estadio Moisés Flesler. De esta manera es el nuevo escolta del Verde.

Arik Levin fue la gran figura de esta historia al anotar 32 puntos, tomar 13 rebotes y brindar 8 asistencias. Además Uriel Lejtman totalizó 21 unidades y 8 rebotes, además de Nicolás Guaita con 16 tantos. En la visita, Pedro Amoros firmó 24 puntos, mientras que Luis Silva anotó 18 y Juan González 15.

En otros resultados, Olimpia cayó por 90 a 72 en su visita a Sarmiento de Villaguay. En el local Tomás Wagner cerró planilla con 18 puntos y 11 rebotes, además de los 17 de Ignacio Retamar. En el CAO, Mateo Jacob anotó 19 tantos y Nicolás Agasse otros 12 tantos.

Por la Conferencia 3 Santa Rosa de Chajarí se sostiene en lo más alto de las posiciones al derrotar 86 a 60 a La Armonía de Colón. La sorpresa la dio Capuchinos, que en Concordia bajó de la punta a Vélez de Chajarí al superarlo 89 a 70. Por su parte, Social le ganó en Federación a Ferro de Concordia 76 a 54.

Resultados de la octava fecha de la Liga Provincial

Conferencia 1

Domingo

Sarmiento 90 Olimpia 72

Sionista 93 Sportivo San Salvador 78

Ferro 82 Echagüe 56

Parque 57 Ciclista 74

Conferencia 2

Viernes

Independiente 59 Paracao 68

Talleres 59 Progreso 58

Urquiza 75 Recreativo 70

Quique 55 Estudiantes 62

Conferencia 3

Viernes

Estudiantes 80 San José 70

Domingo

Social 76 Ferro 54

Capuchinos 89 Vélez 70

Santa Rosa 86 La Armonía 60

Conferencia 4

Viernes

Bancario 75 Central entrerriano 69

Zaninetti 72 Peñarol 76

Atlético Tala 77 Atlético BH 73

Regatas Uruguay 89 Luis Luciano 62

Ferro, Urquiza y Regatas, con puntaje ideal

Las posiciones del certamen quedaron de la siguiente manera

Conferencia 1

Ferro 16 (8-0)

Sportivo San Salvador 14 (6-2)

Sionista 14 (6-2)

Ciclista 13 (5-3)

Olimpia 10 (2-6)

Sarmiento 10 (2-6)

Echagüe 9 (1-7)

Parque 9 (1-7)

Conferencia 2

Urquiza 16 (8-0)

Recreativo 13 (5-3)

Estudiantes 13 (5-3)

Quique 12 (4-4)

Talleres 12 (4-4)

Independiente 10 (2-6)

Paracao 10 (2-6)

Progreso 9 (1-7)

Conferencia 3

Santa Rosa 14 (6-2)

Estudiantes 14 (6-2)

Vélez 13 (5-3)

Ferro 12 (4-4)

Social 12 (4-4)

La Armonía 11 (3-5)

San José 10 (2-6)

Capuchinos 10 (2-6)

Conferencia 4

Regatas 16 (8-0)

Peñarol 14 (6-2)

BH 12 (4-4)

Zaninetti 12 (4-4)

Bancario 12 (4-4)

Atlético Tala 12 (4-4)

Luis Luciano 11 (3-5)

Juventud Unida 8 (0-8)

Liga Provincial Ferro Sionista
Noticias relacionadas
sebastian uranga jugara en sionista

Sebastián Uranga jugará en Sionista

liga provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Liga Provincial: tres equipos cerraron la primera rueda con puntaje ideal

Sionista venció a Echagüe en su duelo de la Liga Provincial.

Se inició la séptima fecha de la Liga Provincial

liga provincial: comienza el septimo capitulo

Liga Provincial: comienza el séptimo capítulo

Ver comentarios

Lo último

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Ultimo Momento
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Policiales
Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ovación
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

La provincia
El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Dejanos tu comentario