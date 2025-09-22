Uno Entre Rios | Escenario | Concurso literario

Concurso Juan L. Ortiz: se presentaron más de 170 obras literarias

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética

22 de septiembre 2025 · 10:39hs
El Concurso Juan L. Ortiz

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.

La Biblioteca Provincial, organismo dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, informa que concluyó con una alta participación la convocatoria en el género poesía. Los seleccionados se darán a conocer el 18 de octubre.

El jurado encargado de evaluar los trabajos presentados está integrado por: Alejandro Bekes, poeta, ensayista y traductor, ganador del Premio Fray Mocho 1989 por su libro Camino de la noche; Juan Meneguín, escritor y docente, también galardonado con el Premio Fray Mocho en 1999 por Religión de Misterios; y la Dra. Alfonsina Kohan, investigadora y docente universitaria, Secretaria Académica de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), con un sostenido interés en la literatura producida en la provincia, campo en el que ha realizado aportes críticos y bibliografía de referencia.

Escritores de diferentes localidades entrerrianas fueron reconocidos en la quinta edición del premio. La lista de ganadores.

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

La  Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Concurso Juanele - Portada

Durante las próximas semanas, el jurado llevará adelante la lectura y análisis de las obras con el objetivo de arribar al veredicto.

El Concurso Juan L. Ortiz, se consolida año tras año como un espacio de reconocimiento y estímulo a la creación poética, al tiempo que rinde homenaje a una de las figuras centrales de la literatura entrerriana y argentina.

Concurso literario concurso Juan L Ortiz
Noticias relacionadas
La Práctica de Tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

el festival de arte joven reprogramo sus actividades por cuestiones climaticas

El Festival de Arte Joven reprogramó sus actividades por cuestiones climáticas

Daiana Rigoni, influencer entrerriana, peleará en el evento Párense de Manos.

La influencer entrerriana Daiana Rigoni peleará en "Párense de Manos III"

La Noche de las Ciudades

Caseros, Viale y General Campos mostrarán su arte en La Casa de la Cultura

Ver comentarios

Lo último

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Ultimo Momento
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

El triste momento de Pampita: robaron su casa y un celular con fotos de su hija Blanca

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Así lucen hoy los protagonistas de Friends, a 31 años de su estreno

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Dieron a conocer los diez ganadores del Premio Entre Orillas 2025

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Policiales
Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Detuvieron a prófugo de un violento y millonario robo en una estancia de Entre Ríos

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Entrenador pide revocar su condena por abuso: habrá audiencia en Casación

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Buscan intensamente a una adolescente en Paraná

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Ovación
Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Impresionante Mundial del paranaense Luciano Vicentín: 59 puntos y gran rendimiento

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Miguel Ángel Russo, internado nuevamente por deshidratación

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Liga Provincial: Ferro de San Salvador sigue con puntaje ideal

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Sóftbol: el DT de la Selección Argentina valoró el objetivo cumplido

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

Paula Soledad Eisenacht integró la primera cuaterna arbitral femenina del Torneo Federal A

La provincia
El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

El martes se acreditan los fondos de las tarjetas sociales

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

Entre Ríos: la primera semana de la primavera tendrá máximas promedios de 22 grados

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

La cantidad de gimnasios en Paraná creció casi un 67% en sólo tres años

Dejanos tu comentario