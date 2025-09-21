Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Un severo accidente se registró en la tarde de este domingo en la Ruta 11, en las proximidades del Aeroclub Diamante, donde dos automóviles chocaron de frente.

El tránsito debió ser asistido por el accidente en la zona del Aeroclub Diamante.

El accidente se produjo en la Ruta 11 en la zona de Diamante.

El accidente fue entre dos autos que colisionaron de frente en la zona del Aeropuerto Concordia.

El accidente se produjo este domingo en la zona del Aeroclub de Diamante.

Un severo siniestro vial conmocionó la tarde de este domingo en la Ruta Provincial 11, en las proximidades del Aeroclub Diamante, donde dos automóviles impactaron de manera frontal. El tránsito fue cortado y desviado por caminos alternos según informó personal policial de Valle María.

El accidente ocurrió en el kilómetro 34. Los vehículos intervinientes son un Ford K conducido por un hombre de 48 años, y un Ford Escort al mando de un hombre de 43 años acompañado de su familia, tres mujeres de diferentes edades, mayores y menores.

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Como consecuencia todos resultaron con diversas lesiones por lo que fueron derivados al Hospital San José de Diamante, luego de haber sido rescatados por Bomberos Voluntarios de Valle María y Diamante, quienes trabajaron de manera coordinada junto al personal sanitario.

El accidente en la zona del Aeroclub Diamante

Accidente de tránsito.mp4

El tránsito vehicular se vio interrumpido, siendo desviado por el personal de la Dirección de Seguridad Vial por un camino alternativo; y una vez concluida las labores periciales, se restableció la normal circulación.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología para determinar fehacientemente las formas, circunstancias y secuencia del siniestro.

Desde la institución policial se recuerda mantener la responsabilidad y prudencia al conducir, respetando las normas de tránsito, siendo la mejor manera de prevenir y evitar la siniestralidad vial.

Personal de la Comisaría de Valle María y agentes de Seguridad Vial se desplegaron rápidamente al sitio, acordonando el área para facilitar las labores de peritaje.