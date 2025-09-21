Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 11

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Un severo accidente se registró en la tarde de este domingo en la Ruta 11, en las proximidades del Aeroclub Diamante, donde dos automóviles chocaron de frente.

21 de septiembre 2025 · 19:06hs
El accidente se produjo este domingo en la zona del Aeroclub de Diamante.

Gentileza Neonetmusic

El accidente se produjo este domingo en la zona del Aeroclub de Diamante.
El accidente fue entre dos autos que colisionaron de frente en la zona del Aeropuerto Concordia.

El accidente fue entre dos autos que colisionaron de frente en la zona del Aeropuerto Concordia.
El accidente se produjo en la Ruta 11 en la zona de Diamante.

El accidente se produjo en la Ruta 11 en la zona de Diamante.
El tránsito debió ser asistido por el accidente en la zona del Aeroclub Diamante.

El tránsito debió ser asistido por el accidente en la zona del Aeroclub Diamante.

Un severo siniestro vial conmocionó la tarde de este domingo en la Ruta Provincial 11, en las proximidades del Aeroclub Diamante, donde dos automóviles impactaron de manera frontal. El tránsito fue cortado y desviado por caminos alternos según informó personal policial de Valle María.

El accidente ocurrió en el kilómetro 34. Los vehículos intervinientes son un Ford K conducido por un hombre de 48 años, y un Ford Escort al mando de un hombre de 43 años acompañado de su familia, tres mujeres de diferentes edades, mayores y menores.

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf.

Un golpe para el deporte local en Victoria: cierra el único campo de golf

Los elementos secuestrados por la delegación Concordia de Prefectura Argentina.

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Como consecuencia todos resultaron con diversas lesiones por lo que fueron derivados al Hospital San José de Diamante, luego de haber sido rescatados por Bomberos Voluntarios de Valle María y Diamante, quienes trabajaron de manera coordinada junto al personal sanitario.

El accidente en la zona del Aeroclub Diamante

Accidente de tránsito.mp4

El tránsito vehicular se vio interrumpido, siendo desviado por el personal de la Dirección de Seguridad Vial por un camino alternativo; y una vez concluida las labores periciales, se restableció la normal circulación.

El Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de las tareas propias de accidentología para determinar fehacientemente las formas, circunstancias y secuencia del siniestro.

Desde la institución policial se recuerda mantener la responsabilidad y prudencia al conducir, respetando las normas de tránsito, siendo la mejor manera de prevenir y evitar la siniestralidad vial.

Personal de la Comisaría de Valle María y agentes de Seguridad Vial se desplegaron rápidamente al sitio, acordonando el área para facilitar las labores de peritaje.

Ruta 11 Diamante Tránsito
Noticias relacionadas
En Concordia, un operativo dejó como saldo a siete personas detenidas. 

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados.

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

un ano sin facundo barrios: el caso que aun conmociona a entre rios

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Una jueza tomó intervención por el video de la estación de servicios de Crespo. 

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Ver comentarios

Lo último

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Ultimo Momento
Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Policiales
Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Ovación
Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: Siempre a mí

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: "Siempre a mí"

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

La provincia
Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Dejanos tu comentario