Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea. 21 de septiembre 2025 · 22:24hs

Gentileza Seguí Noticias Un juez de línea fue agredido en Viale.

Este domingo se disputó la séptima fecha de la fase regular del Torneo Clausura Copa "Profesor Mario Azaad" de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea.

Incidentes en Viale Tras 46 minutos de juego, el mismo tuvo que ser suspendido debido a la agresión por parte de un auxiliar del equipo local hacia el asistente número 1. Hasta ese momento, el partido iba 3 a 0 a favor del Tricolor, quién se imponía gracias a los goles de Román Petrussi, Misael Holotte y Marcos Cian.

La resolución quedará a disposición del Comité de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Todos los resultados Zona Norte Unión Agrarios 1 – 1 Asociación Social Diego Maradona GOLES: Edgardo Benítez (CUAC) – Ignacio Fercher (ASDM) SUB 20: 1 – 1 SUB 17: 3 – 0 Deportivo Tuyango 1 – 2 Atlético Hernandarias GOLES: Sebastián Siebernich, Facundo Villalba (CAH) – Nahuel Simón E/C (CSDT) SUB 20: 1 – 2 SUB 17: 1 – 0 Atlético Litoral 4 – 0 Atlético Hasenkamp GOLES: Nicolas Yacob, Heber Chapino x2, Alexis Casco (AL) SUB 20: 2 – 1 SUB 17: 5 – 0 Juventud Sarmiento 0 – 2 Atlético María Grande GOLES: Kevin López, Iván Aguilar (CAMG) SUB 20: 0 – 0 SUB 17: 0 – 2 Zona Sur Atlético Unión de Viale 0 – 3 Cañadita Central GOLES: Román Petrussi, Misael Holotte, Marcos Cian (CACC) Partido suspendido por agresión al asistente N° 1 por parte de un auxiliar del equipo local SUB 20: 0 – 0 SUB 17: 0 – 5 Seguí Football Club 2 – 2 Sarmiento de Crespo GOLES: Jairo López, Cristian Gareis (SFBC) – Milton Spinelli, Martin Espinosa (CAS) SUB 20: 1 – 1 SUB 17: 0 – 4 Unión de Crespo 2 – 0 Atlético Arsenal GOLES: Lautaro Osuna, Matías Gassman (CAUC) SUB 20: 1 – 3 SUB 17: 1 – 1 Deportivo Tabossi 1 – 0 Asociación Deportiva y Cultural Crespo GOLES: Javier Franco (CSDT) SUB 20: 0 – 1 SUB 17: 4 – 3