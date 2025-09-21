Uno Entre Rios | Ovación | Viale

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea.

21 de septiembre 2025 · 22:24hs
Un juez de línea fue agredido en Viale.

Gentileza Seguí Noticias

Un juez de línea fue agredido en Viale.

Este domingo se disputó la séptima fecha de la fase regular del Torneo Clausura Copa "Profesor Mario Azaad" de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea.

Incidentes en Viale

Tras 46 minutos de juego, el mismo tuvo que ser suspendido debido a la agresión por parte de un auxiliar del equipo local hacia el asistente número 1. Hasta ese momento, el partido iba 3 a 0 a favor del Tricolor, quién se imponía gracias a los goles de Román Petrussi, Misael Holotte y Marcos Cian.

Independiente empató ante San Lorenzo sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Boca le gana a Central Córdoba en La Bombonera.

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

La resolución quedará a disposición del Comité de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.

Todos los resultados

Zona Norte

Unión Agrarios 1 – 1 Asociación Social Diego Maradona

GOLES: Edgardo Benítez (CUAC) – Ignacio Fercher (ASDM)

SUB 20: 1 – 1

SUB 17: 3 – 0

Deportivo Tuyango 1 – 2 Atlético Hernandarias

GOLES: Sebastián Siebernich, Facundo Villalba (CAH) – Nahuel Simón E/C (CSDT)

SUB 20: 1 – 2

SUB 17: 1 – 0

Atlético Litoral 4 – 0 Atlético Hasenkamp

GOLES: Nicolas Yacob, Heber Chapino x2, Alexis Casco (AL)

SUB 20: 2 – 1

SUB 17: 5 – 0

Juventud Sarmiento 0 – 2 Atlético María Grande

GOLES: Kevin López, Iván Aguilar (CAMG)

SUB 20: 0 – 0

SUB 17: 0 – 2

Zona Sur

Atlético Unión de Viale 0 – 3 Cañadita Central

GOLES: Román Petrussi, Misael Holotte, Marcos Cian (CACC)

Partido suspendido por agresión al asistente N° 1 por parte de un auxiliar del equipo local

SUB 20: 0 – 0

SUB 17: 0 – 5

Seguí Football Club 2 – 2 Sarmiento de Crespo

GOLES: Jairo López, Cristian Gareis (SFBC) – Milton Spinelli, Martin Espinosa (CAS)

SUB 20: 1 – 1

SUB 17: 0 – 4

Unión de Crespo 2 – 0 Atlético Arsenal

GOLES: Lautaro Osuna, Matías Gassman (CAUC)

SUB 20: 1 – 3

SUB 17: 1 – 1

Deportivo Tabossi 1 – 0 Asociación Deportiva y Cultural Crespo

GOLES: Javier Franco (CSDT)

SUB 20: 0 – 1

SUB 17: 4 – 3

Viale Cañadita Central Paraná Campaña
Noticias relacionadas
La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20.

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: Siempre a mí.

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: "Siempre a mí"

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial.

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

franco colapinto venia bien, pero lo chocaron de atras y termino 19° en azerbaiyan

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Ver comentarios

Lo último

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

En medio de la crisis, Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos

En medio de la crisis, Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos

Ultimo Momento
Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

Murió Azucena Díaz, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo

En medio de la crisis, Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos

En medio de la crisis, Javier Milei reprogramó su viaje a Estados Unidos

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Policiales
Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Ovación
Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: Siempre a mí

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: "Siempre a mí"

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

La provincia
Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Dejanos tu comentario