Este domingo se disputó la séptima fecha de la fase regular del Torneo Clausura Copa "Profesor Mario Azaad" de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea.
Violencia en Viale: Unión y Cañadita Central fue suspendido
En Viale, Unión recibió a Cañadita Central de Seguí en un encuentro correspondiente a la Zona Sur. El partido fue suspendido por agresión a un juez de línea.
Incidentes en Viale
Tras 46 minutos de juego, el mismo tuvo que ser suspendido debido a la agresión por parte de un auxiliar del equipo local hacia el asistente número 1. Hasta ese momento, el partido iba 3 a 0 a favor del Tricolor, quién se imponía gracias a los goles de Román Petrussi, Misael Holotte y Marcos Cian.
La resolución quedará a disposición del Comité de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña.
Todos los resultados
Zona Norte
Unión Agrarios 1 – 1 Asociación Social Diego Maradona
GOLES: Edgardo Benítez (CUAC) – Ignacio Fercher (ASDM)
SUB 20: 1 – 1
SUB 17: 3 – 0
Deportivo Tuyango 1 – 2 Atlético Hernandarias
GOLES: Sebastián Siebernich, Facundo Villalba (CAH) – Nahuel Simón E/C (CSDT)
SUB 20: 1 – 2
SUB 17: 1 – 0
Atlético Litoral 4 – 0 Atlético Hasenkamp
GOLES: Nicolas Yacob, Heber Chapino x2, Alexis Casco (AL)
SUB 20: 2 – 1
SUB 17: 5 – 0
Juventud Sarmiento 0 – 2 Atlético María Grande
GOLES: Kevin López, Iván Aguilar (CAMG)
SUB 20: 0 – 0
SUB 17: 0 – 2
Zona Sur
Atlético Unión de Viale 0 – 3 Cañadita Central
GOLES: Román Petrussi, Misael Holotte, Marcos Cian (CACC)
Partido suspendido por agresión al asistente N° 1 por parte de un auxiliar del equipo local
SUB 20: 0 – 0
SUB 17: 0 – 5
Seguí Football Club 2 – 2 Sarmiento de Crespo
GOLES: Jairo López, Cristian Gareis (SFBC) – Milton Spinelli, Martin Espinosa (CAS)
SUB 20: 1 – 1
SUB 17: 0 – 4
Unión de Crespo 2 – 0 Atlético Arsenal
GOLES: Lautaro Osuna, Matías Gassman (CAUC)
SUB 20: 1 – 3
SUB 17: 1 – 1
Deportivo Tabossi 1 – 0 Asociación Deportiva y Cultural Crespo
GOLES: Javier Franco (CSDT)
SUB 20: 0 – 1
SUB 17: 4 – 3