Uno Entre Rios | La Provincia | Nogoyá

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

El Concejo Deliberante de Nogoyá sancionó una ordenanza para controlar la población canina en la ciudad, que muchas veces causa accidentes, incluso graves

21 de septiembre 2025 · 17:42hs
La ordenanza sancionada en Nogoyá promueve la tenencia responsable de perros

La ordenanza sancionada en Nogoyá promueve la tenencia responsable de perros

El Concejo Deliberante de Nogoyá sancionó la ordenanza N° 1.515, a través de la cual busca limitar al aumento “descontrolado” de la población canina en la ciudad. La norma viene a modificar un ordenamiento que regía desde 2007 y tuvo en cuenta que desde su sanción “la realidad social, ambiental y sanitaria ha cambiado sustancialmente, exigiendo una actualización normativa que contemple no solo la tenencia responsable de mascotas, sino también el impacto creciente de los perros sueltos, errantes y asilvestrados sobre la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y la convivencia comunitaria”.

Perros peligrosos.jpg

Control de la población canina

“El crecimiento descontrolado de la población canina, sumado al abandono, la falta de esterilización, la escasa concientización social y la debilidad de los mecanismos de control, ha generado situaciones de riesgo sanitario, accidentes, ataques a personas y otros animales, rotura de bolsas de residuos, transmisión de enfermedades zoonóticas, e incluso daño a especies autóctonas en zonas rurales y urbanas”, dice el texto legal, y agrega: “Resulta indispensable fijar presupuestos mínimos de protección ambiental y sanitaria que ordenen la gestión poblacional canina y promuevan medidas éticas, sostenidas, planificadas y participativas”.

Beatriz Fernández tenía 62 años y fue asesinada en abril de 2024.

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

El jabalí es una de las especies exóticas invasoras que causa preocupación

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

“Las personas mordidas por un animal deberán presentar exposición policial y certificado médico ante el Juzgado de Faltas”, dice el texto de la ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante de Nogoyá. Y agrega que el dueño del animal “será responsable por los daños o lesiones causadas a personas u otros animales, debiendo hacerse cargo de los gastos médicos o veterinarios”, publicó Entre Ríos Ahora.

Concejal de Nogoyá explicó los alcances del proyecto

“Soy proteccionista y me preocupa no solamente la vida de los animales sino también muchas de aquellas situaciones que se han ocasionado en la vía pública debido a la tenencia irresponsable de animales”, explicó la concejal Valeria Rodríguez (Juntos por Entre Ríos).

La edil señaló que el nuevo ordenamiento legal surge “no solamente para evitar que los animales sufran ciertas circunstancias de maltrato, de agresividad, de crueldad, pero también para que nos dé los límites necesarios para vivir todos en comunidad y armonía”.

Perro (1).jpeg

A su vez, precisó: "Hemos visto algunas legislaciones en localidades, pero en el tema de las multas nosotros fuimos un poquito más allá. Me parece que lo monetario ayuda. Si vamos a tener un animal debemos tenerlo con los cuidados necesarios y a su vez también tenemos que evitar que este animal ocasione daños a otras personas".

En torno a las multas por incumplimiento, que van desde medio salario mínimo vital y móvil (SMVM), que este mes es de 322.200 pesos, admitió que son "elevadas", pero valoró: "Hay que tener en cuenta que por falta de cumplimiento a las normativas acá en Nogoyá hemos tenido situaciones lamentables, con pérdidas humanas por agresión de animales.

Manejo poblacional

La ordenanza sancionada contiene además un ítem sobre “manejo poblacional” de perros en la ciudad, que incluye:

  • Estándares de tenencia responsable.
  • Estrategias de control poblacional (marcado, esterilización, registro).
  • Indicadores de impacto, como perros sueltos, mordeduras registradas, zoonosis reportadas, esterilizaciones realizadas, perros identificados, adopciones gestionadas, infracciones cometidas y cobradas, cambios en la percepción social, medidas para mitigar el impacto del perro asilvestrado, vigilancia epidemiológica, líneas de investigación y planes operativos.
perro enojado.jpg
Foto ilustrativa.

Foto ilustrativa.

Excrementos

“El tenedor de un animal deberá recoger las deposiciones del mismo en la vía pública, colocándolas en bolsas de nylon y desechándolas en cestos de residuos. Asimismo, el Municipio deberá colocar carteles explicativos en espacios públicos y realizar campañas de concientización destinadas a promover esta práctica como parte de la tenencia responsable de animales”, apunta la ordenanza.

El artículo 8° determina que los perros “con antecedentes o características agresivas deberán circular con correa corta y bozal”. Y suma que todo tenedor “deberá contener al animal dentro de su propiedad, alimentarlo, vacunarlo, esterilizarlo, brindarle atención veterinaria y evitar molestias o ruidos que alteren la tranquilidad de los vecinos. Se prohíbe dejar al animal solo durante lapsos que comprometan su vida o bienestar”.

La norma “establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para evitar el impacto de los perros asilvestrados en la salud pública, la biodiversidad, la producción agropecuaria y las actividades recreativas al aire libre. Quienes incumplan esta normativa serán sancionados según el régimen de penalidades vigente en la ciudad de Nogoyá”.

Nogoyá multas perros accidentes ordenanza
Noticias relacionadas
entre rios: la primavera llego con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El almacén conserva las viejas costumbres de la época y atesora recuerdos de los primeros compradores.

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Daniel García lleva 30 años al frente de su quiosco ubicado en Artigas y Santo Domínguez.

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva.

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

Ver comentarios

Lo último

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Ultimo Momento
Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

El Gobierno nacional confirmó que habrá un fin de semana largo de cuatro días en noviembre

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Policiales
Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Ruta 11: grave accidente con cinco heridos en la zona del Aeroclub de Diamante

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Atacaron a balazos a efectivos de Prefectura Concordia al intervenir en un contrabando

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Concordia: incautaron 300 dosis de cocaína, medio kilo de marihuana y más de medio millón de pesos

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Caza ilegal en la Ruta 4: detienen a dos hombres con animales faenados

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Ovación
Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

Con Leandro Paredes como capitán, Boca empata sin goles ante Central Córdoba

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

La concordiense Carmela Cocco se consagró campeona con récord en el Nacional U20

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: Siempre a mí

Julián Álvarez estalló contra Simeone tras el reemplazo: "Siempre a mí"

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

Con Luciano Vicentín como goleador, Argentina cayó ante Italia y quedó eliminada del Mundial

La provincia
Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Nogoyá: aplicarán multas a dueños de perros mordedores

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Definen acciones para controlar de especies exóticas invasoras como el ciervo y el jabalí

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

Entre Ríos: la primavera llegó con viento y descenso de la temperatura

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Dejanos tu comentario