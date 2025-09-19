NekoYume realizará el domingo 21 de septiembre su segunda edición del año en Archicofradía Club de Arte, ubicado en 9 de Julio 116 de Paraná. La feria reunirá a 16 emprendedores locales que ofrecerán productos y propuestas vinculadas a la cultura asiática.
NekoYume celebra su primer aniversario con una feria y propuestas asiáticas en Paraná
19 de septiembre 2025 · 11:18hs
NekoYume celebra su primer aniversario
La actividad se desarrollará de 15 a 20 y tendrá una entrada general de $1000, que podrá abonarse en puerta el mismo día del evento.
En esta ocasión, además de celebrar la llegada de la primavera y el Día del Estudiante, NekoYume festejará su primer aniversario. Para ello, habrá promociones especiales, bubble tea artesanal y comida asiática a cargo de Appa Café.
El ciclo, que se consolida como un espacio de encuentro y difusión de la cultura oriental en la ciudad, invita a seguir sus próximas ediciones y actividades temáticas a través de sus redes sociales, en Instagram y TikTok: @nekoyume.eventos.