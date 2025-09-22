Uno Entre Rios | La Provincia | José Gervasio Artigas

El Profesor Rubén Bourlot brindará una conferencia sobre Artigas

22 de septiembre 2025 · 10:34hs
El Profesor Rubén Bourlot, referente de la investigación y estudio del federalismo y, muy especialmente de la obra y acción de los caudillos del litoral, brindará el próximo 24 de setiembre una charla para todo público titulada “Artigas es hoy”.

La actividad representa una excelente oportunidad para todos aquellos vecinos interesados en la historia, de escuchar la reflexión del destacado académico, sobre el ideario del General José Gervasio Artigas, que ha marcado nuestra identidad regional y de quien esta semana se cumplen 175 años de su fallecimiento, ocurrido el 23 de septiembre de 1850.

Sobre Rubén Bourlot

Nacido en la vecina localidad de Las Achiras, Rubén Bourlot es Agrónomo y Profesor de Historia y Educación Cívica. Ejerció la enseñanza de nivel secundario en el Chaco y Paraná. Además, desempeñó la tarea docente de la Diplomatura Superior de Historia de Entre Ríos y trabajó en el Archivo General de la provincia de Entre Ríos.

Es autor de trabajos de difusión e investigación. Entre ellos: “Historia Elemental de Entre Ríos”, “Apuntes para la formación ciudadana”, “El radioteatro en Entre Ríos” y “Mariano Fragueiro y la Constitución de 1853”. En colaboración, publicó “Federales olvidados”, “Índice sintético de la toponimia entrerriana”, “Francisco Ramírez, 200 años de identidad entrerriana”, y “Mujeres Entrerrianas”. Y el año último presentó su primera novela, “El secreto y la jaula”, relato que ofrece, como telón de fondo, los territorios de la Liga de los Pueblos Libres.

Charla en Concepción del Uruguay

La conferencia del profesor Rubén Bourlot tendrá lugar el 24 de setiembre próximo, a partir de las 18.30, en la Universidad de Concepción del Uruguay, con entrada libre.

Invitan: Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados – Entre Ríos), el Instituto Federal de Estudios e Integración “José Gervasio Artigas” de Entre Ríos, la Universidad de Concepción del Uruguay, el Comité para el Desarrollo de la Cuenca del Río Uruguay y la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

José Gervasio Artigas conferencia Artigas Concepción del Uruguay
