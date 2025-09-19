Uno Entre Rios | Escenario | Talleres culturales

Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

La Municipalidad de Paraná anunció la apertura de inscripciones para los Talleres Culturales Municipales 2025

19 de septiembre 2025 · 14:54hs
Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

La Municipalidad de Paraná anunció la apertura de inscripciones para los Talleres Culturales Municipales 2025, espacios de formación y encuentro que buscan promover el acceso a prácticas culturales y artísticas para vecinos y vecinas de todas las edades.

Talleres Culturales Municipales 2025

Los talleres estarán a cargo de Eli Di Giovanni, guionista, directora, productora y gestora cultural con amplia trayectoria en la ciudad, y se desarrollarán en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman, ubicado en Buenos Aires 226.

Se trata de una propuesta gratuita, con cupos limitados, que requiere inscripción previa. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca fortalecer la participación ciudadana en actividades culturales, fomentar la creatividad y generar espacios de aprendizaje y encuentro en un entorno de patrimonio y arte local.

LEER MÁS: El merendero Lucerito presentó su revista hecha por los niños del barrio Los Berros

Talleres culturales inscripción cultura Paraná Municipalidad de Paraná
