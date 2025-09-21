La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Uno Entre Rios | Escenario | Orquesta Sinfónica de Entre Ríos

21 de septiembre 2025 · 11:33hs
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un nuevo concierto el sábado 27 de septiembre a las 20 en el Centro Cultural La Vieja Usina de Paraná, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

La velada estará dirigida por Luis Gorelik, con la participación de Pedro Baeza como director invitado. El programa incluirá el Andante Appassionato de Enrique Soro, la Suite El Pájaro de Fuego de Igor Stravinsky y la Fantasía para piano, coro y orquesta Op. 80 de Beethoven.

En esta última obra se sumará el pianista Mauricio Guzmán, junto al Coro Musicap -UAP-, preparado por Jacqueline Karpiuk.

El concierto propone una oportunidad para disfrutar de un repertorio de gran riqueza interpretativa, con destacados músicos invitados y el carácter único de la Sinfónica entrerriana.

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos concierto La Vieja Usina Paraná
