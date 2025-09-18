Mujer, Fuerza y Pasión, un encuentro transformador en Paraná.

Este sábado 20, a las 16, el programa Despierta Mujer Entre Ríos invita a participar de Mujer, Fuerza y Pasión, que tendrá lugar en el del Hotel Paraná.

Este sábado 20, a las 16, el programa Despierta Mujer Entre Ríos invita a participar de “Mujer, Fuerza y Pasión”, una jornada única que tendrá lugar en el Salón Garrigó del Hotel Paraná (Urquiza 976, Paraná).

El evento contará con la disertación de profesionales que abordarán temas claves como menopausia, sexualidad y los distintos modos de encontrarnos con la mujer y sus etapas biológicas de la vida.

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Un mujer murió en María Grande e investigan si fue atropellada por un tráiler

Despierta Mujer Entre Ríos

La propuesta es organizada por la directora de Despierta Mujer, Roxana Angelini, junto a la subdirectora Claudia Castelli, quienes destacan la importancia de abrir espacios de diálogo, reflexión y acompañamiento para todas las mujeres.

Como cierre especial, a partir de las 18:30 hs, se realizará un show en la Plaza 1º de Mayo con la presentación de la banda Vintax, poniendo el broche final a una tarde de encuentro y celebración.

La entrada es libre y gratuita, pero se invita a los asistentes a colaborar con la donación de ropa interior femenina destinada al Hogar Inés Londra, en un gesto solidario que multiplica el valor de esta actividad.