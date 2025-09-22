Este lunes se celebra el Día Mundial sin autos: el impacto ambiental del transporte

El Día Mundial sin Coche o sin autos , celebrado cada 22 de septiembre, surgió como una iniciativa para evidenciar el impacto negativo del uso indiscriminado de vehículos motorizados en la salud de las personas y en el planeta. En el año 2000, se consolidó internacionalmente.

La conmemoración busca que los ciudadanos reduzcan su dependencia del automóvil, exploren opciones sostenibles de transporte y entiendan la necesidad de replantear el modelo urbano actual. En distintos países se realizan actividades para cerrar calles, promover el uso de bicicletas, caminar o utilizar transporte público, generando espacios de reflexión sobre cómo la movilidad responsable puede transformar las ciudades y mejorar la calidad de vida.

El Día Mundial sin Coche tuvo su primer impulso en Europa durante la década de 1990. Fue Francia uno de los países pioneros en organizar jornadas para desalentar el uso del automóvil en áreas céntricas y fomentar una visión distinta de la ciudad. Poco después, otras naciones se sumaron a la propuesta, hasta que en el año 2000 la iniciativa se consolidó internacionalmente con la elección del 22 de septiembre como fecha oficial.

La motivación inicial respondía a un fenómeno que empezaba a ser imposible de ignorar: la contaminación atmosférica en las grandes urbes, el aumento del tráfico y los crecientes problemas de salud asociados al aire cargado de partículas nocivas. La jornada se transformó en una llamada de atención frente a la dependencia casi absoluta del transporte privado y en un recordatorio de que los automóviles no siempre representan progreso cuando afectan directamente al bienestar colectivo.

En ese contexto, las primeras ediciones lograron notoriedad porque mostraron cómo, en apenas un día sin autos, disminuían los niveles de ruido y se respiraba un aire más limpio en las calles. Esa evidencia se convirtió en un argumento poderoso para sostener la continuidad de la campaña a nivel mundial.