Boca se durmió, Central Córdoba lo empató y no pudo escalar a la cima

Por la novena fecha del Torneo Clausura, Zona A, Boca y Central Córdoba igualaron 2 a 2 en La Bombonera. Lo ganaba el Xeneize 2 a 0.

Boca recibió a Central Córdoba en la Bombonera, en un momento en el que está recuperando su nivel, por la fecha número 9 del Torneo Clausura, Zona A, de la Liga Profesional de fútbol. Empataron 2 a 2 con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel para el Xeneize. Descontaron José Florentín e Iván Gómez.

Desde el inicio, Boca buscó imponer su estilo. Los primeros diez minutos fueron de dominio territorial, con el balón circulando principalmente por el medio campo y las bandas, aunque sin inquietar demasiado al arquero Alan Aguerre. Central Córdoba, por su parte, se replegó y esperó algún error para salir de contra, una estrategia que mantuvo durante gran parte de la primera mitad.

Las ocasiones claras llegaron a partir del minuto 13. Lautaro Di Lollo filtó para Carlos Palacios que abrió las piernas y habilitó a Milton Giménez, quien quedó mano a mano frente a Aguerre, pero el arquero respondió con una excelente intervención, enviando la pelota al córner. No sería la única intervención del ex arquero de Vélez, ya que a los 17 minutos volvió a salvar a su equipo, primero desviando un cabezazo del delantero uruguayo y luego tapando un remate de Palacios con los pies.

Boca continuó dominando el juego y generando peligro constante. Merentiel estuvo cerca de abrir el marcador en dos oportunidades consecutivas: primero a los 25 minutos tras un contragolpe iniciado por Leandro Paredes y un toque de Giménez que dejó al uruguayo frente al arco, pero Vera logró despejar; luego, a los 28 minutos, Merentiel cabeceó un centro de Barinaga y la pelota se fue desviada.

Finalmente, la insistencia de Boca tuvo su recompensa a los 40 minutos. Milton Giménez bajó un córner en el área rival y en el rebote, Rodrigo Battaglia le ganó la posición a Galván y definió con precisión, anotando su quinto gol en 29 partidos con la camiseta xeneize. Este tanto confirma al mediocampista como el goleador del equipo en el torneo con tres conquistas y de la era Russo, con cuatro.

Boca Central cordoba 1 Boca le gana a Central Córdoba en La Bombonera.

Segundo tiempo en La Bombonera

El complemento en la Bombonera comenzó con cierta demora por problemas en el intercomunicador del árbitro Yael Falcón Pérez, pero sin variantes en ninguno de los equipos. Boca salió decidido a aumentar la diferencia y rápidamente encontró protagonismo en Leandro Paredes, el cerebro de la mitad de cancha que se animó desde media distancia a los 3 minutos. Su remate fue despejado con los puños por Alan Aguerre y, en el rebote, tanto Merentiel como Milton Giménez estuvieron a punto de ampliar la ventaja.

El dominio inicial del Xeneize se tradujo en el segundo gol a los 10 minutos. Tras una gran jugada colectiva, con varios lujos de Paredes, la defensa santiagueña falló en el rechazo y Miguel Merentiel definió con frialdad desde el punto penal para poner el 2 a 0. El grito del uruguayo parecía encaminar el partido hacia una goleada.

Sin embargo, Central Córdoba reaccionó rápido y aprovechó un quedo defensivo de Boca. A los 17 minutos, en una acción confusa con rebotes dentro del área, José Florentín le ganó de cabeza a Rodrigo Battaglia y marcó el descuento para el Ferroviario. El gol cambió el clima del encuentro y animó a los dirigidos por Omar De Felippe.

Lejos de replegarse, Boca fue por más. Un minuto después, Merentiel intentó con una media chilena que Aguerre desvió de manera espectacular en el área chica. Y a los 18 minutos, otra vez Paredes probó desde un tiro libre rasante que se desvió y salió apenas al lado del arco. El partido se volvía vibrante, con llegadas de ambos lados.

Con el correr de los minutos, Central Córdoba se fue adelantando. Florentín tuvo otra chance desde afuera del área, apenas desviada a los 20 minutos, y dos minutos después Abascia se animó con un derechazo que pasó cerca. El Xeneize parecía perder el control del juego y su rival lo aprovechaba con disparos de media distancia.

Miguel Russo movió el banco y envió a la cancha a Alan Velasco en lugar de Brian Aguirre, buscando más frescura en ataque. Del lado visitante, Franco Alfonso reemplazó a Leonardo Heredia. Boca casi lo liquida a los 32 minutos con una jugada electrizante: Velasco picó mano a mano, Aguerre salió a cortar y el rebote le quedó a Merentiel, que remató con el arco vacío, pero un defensor salvó en la línea.

Cuando el partido se encaminaba a definirse, Central Córdoba golpeó de nuevo. A los 37 minutos, Iván Gómez tomó un rebote en la puerta del área y sacó un derechazo violento al ángulo, imposible para Marchesín. El 2-2 enmudeció a la Bombonera y le dio aire a la visita, que igualaba un partido que parecía perdido.

Boca intentó reaccionar en los minutos finales. Battaglia probó desde lejos, sin puntería, y a los 41 minutos Velasco se elevó para conectar de cabeza, estrellando su intento en el travesaño. Fue la más clara del Xeneize en el cierre, cuando la desesperación ya dominaba a los locales.

El árbitro adicionó seis minutos, en los que Boca buscó con centros y empuje, pero sin claridad ni precisión. Finalmente, el pitazo final decretó un empate con sabor a derrota para los de Miguel Russo, que habían sido amplios dominadores en gran parte del juego pero dejaron escapar la victoria en los últimos minutos.

Formación de Boca

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Miguel Russo.

Formación de Central Córdoba

Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Vera, José Florentín, Matías Perelló, Iván Gómez; Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe