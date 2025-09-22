En la madrugada de este lunes, se vivió la gran noche de finalización de la edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado concordiense.
Eligieron los nuevos "Reyes de los Estudiantes" de Concordia 2025
Para continuar con su tradición en Concordia, Sofía y Facundo fueron elegidos los nuevos reyes de los Estudiantes durante la edición 2025.
El cetro mayor fue para Sofia Stele, representante de la Escuela San Roque González y Facundo Paulozzi, representante del Colegio San José, quienes serán los que representarán a los estudiantes en el periodo 2025/2026.
Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.
Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y mises son
Reina: Sofia Stele – Escuela San Roque González.
Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José.
Vise Reina: Josefina Gorsky – Colegio Principito.
Vise Rey: Thiago Giacomini – Presos-Mitre.
1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos.
1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Esc. San Roque González.
2da. Princesa: Rocío Delaloye – Esc. Agrotécnica N°24.
2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI.
3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Esc. Bachillerato Artístico.
3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí.
Miss Elegancia: Naiara De León – Esc. Jorge Luis Borges.
Míster Elegancia: Tiago Benítez – Esc. Esteban Zorraquin.
Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí.
Míster Simpatía: Hugo Farias – Esc. Juana Azurduy.
El jurado estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez.