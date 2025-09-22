Eligieron los nuevos "Reyes de los Estudiantes" de Concordia 2025

Para continuar con su tradición en Concordia, Sofía y Facundo fueron elegidos los nuevos reyes de los Estudiantes durante la edición 2025.

En la madrugada de este lunes, se vivió la gran noche de finalización de la edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado concordiense.