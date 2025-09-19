Paraná recibe la primavera con música, cultura y deporte

La ciudad de Paraná se prepara para recibir la primavera con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas en Sala Mayo y en la playa del Thompson

La ciudad de Paraná se prepara para recibir la primavera con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas. La Municipalidad presentó el Festival de Arte Joven, que se desarrollará el sábado y domingo en Sala Mayo a partir de las 17 horas, y contará con la participación de 47 emprendedores locales que exhibirán sus productos y servicios.

La directora de Juventudes, Camila Fariza, destacó la diversidad de la propuesta: “Tendremos una amplia oferta cultural que incluye música en vivo de distintos géneros, como rock, reggae y electrónica. La entrada es libre y gratuita , lo que permite que todos puedan disfrutar de un ambiente festivo y familiar”. Además, señaló que habrá un patio astronómico para que los visitantes exploren y disfruten de experiencias relacionadas con la astronomía.

Durante el festival, también se realizará la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios, que reconocen el esfuerzo de más de 900 estudiantes universitarios y terciarios que compitieron en diversas disciplinas. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, enfatizó la importancia de estos eventos: “Este es un gran momento para celebrar el deporte y el esfuerzo de nuestros estudiantes, en el marco del Día del Deporte Universitario”.

En paralelo, la Municipalidad acompaña el Festival Fluir, que se llevará a cabo este sábado en el Thompson, con entrada libre y gratuita. La organizadora del festival, María José Armándola, explicó que el evento se centrará en el bienestar y la salud: “Habrá actividades como pilates, yoga, acroyoga y meditación con un chamán que utilizará cuencos. Estamos promoviendo un estilo de vida saludable y acceso a herramientas de bienestar”.

Thompson

El Festival Fluir comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 19 horas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de participar en clases gratuitas, disfrutar de música en vivo y recorrer la feria de emprendedores locales que ofrecerán alimentos y productos.