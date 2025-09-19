Uno Entre Rios | Escenario | Paraná

Paraná recibe la primavera con música, cultura y deporte

La ciudad de Paraná se prepara para recibir la primavera con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas en Sala Mayo y en la playa del Thompson

19 de septiembre 2025 · 14:44hs
La primeavera en Paraná

Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

La primeavera en Paraná
Thompson

Thompson, Paraná

La ciudad de Paraná se prepara para recibir la primavera con una agenda cargada de actividades culturales, deportivas y recreativas. La Municipalidad presentó el Festival de Arte Joven, que se desarrollará el sábado y domingo en Sala Mayo a partir de las 17 horas, y contará con la participación de 47 emprendedores locales que exhibirán sus productos y servicios.

Sala Mayo.jpg

Paraná recibe la primavera

La directora de Juventudes, Camila Fariza, destacó la diversidad de la propuesta: “Tendremos una amplia oferta cultural que incluye música en vivo de distintos géneros, como rock, reggae y electrónica. La entrada es libre y gratuita, lo que permite que todos puedan disfrutar de un ambiente festivo y familiar”. Además, señaló que habrá un patio astronómico para que los visitantes exploren y disfruten de experiencias relacionadas con la astronomía.

talleres culturales 2025: inscripcion abierta para todas las edades

Talleres culturales 2025: inscripción abierta para todas las edades

NekoYume

NekoYume celebra su primer aniversario con una feria y propuestas asiáticas en Paraná

Durante el festival, también se realizará la entrega de premios de los Juegos Deportivos Universitarios, que reconocen el esfuerzo de más de 900 estudiantes universitarios y terciarios que compitieron en diversas disciplinas. El subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, enfatizó la importancia de estos eventos: “Este es un gran momento para celebrar el deporte y el esfuerzo de nuestros estudiantes, en el marco del Día del Deporte Universitario”.

En paralelo, la Municipalidad acompaña el Festival Fluir, que se llevará a cabo este sábado en el Thompson, con entrada libre y gratuita. La organizadora del festival, María José Armándola, explicó que el evento se centrará en el bienestar y la salud: “Habrá actividades como pilates, yoga, acroyoga y meditación con un chamán que utilizará cuencos. Estamos promoviendo un estilo de vida saludable y acceso a herramientas de bienestar”.

Thompson

El Festival Fluir comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 19 horas, ofreciendo a los asistentes la posibilidad de participar en clases gratuitas, disfrutar de música en vivo y recorrer la feria de emprendedores locales que ofrecerán alimentos y productos.

Paraná Primavera Música cultura deporte
