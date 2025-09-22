Guillermo Michel interpeló a Fregonese por la derogación de financiamiento en educación

El candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, convocó a debatir a la titular del CGE, Alicia Fregonese

A través de una publicación en la red social, el candidato a diputado nacional de Fuerza Entre Ríos, Guillermo Michel, convocó a debatir a la titular del Consejo General de Educación de Entre Ríos “en un marco de cordialidad y respeto las variables vinculadas a la educación en el presupuesto 2026”.

En particular, Michel plantea conocer la opinión de Fregonese -también candidata a diputada nacional por la alianza LLA- su “opinión del artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional que deroga, partir del ejercicio fiscal 2026, las siguientes disposiciones legales:

a) El artículo 9º de la Ley Nº 26.206, que garantiza el seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación nacional. Tenga en cuenta que de avanzar esta derogación significaría, aproximadamente, el desfinanciamiento de $43.000 millones destinados a acciones socio educativas, comedores escolares, terminalidad de estudios de adultos, plan de alfabetización y formación de docentes en nuestra provincia.

Teniendo en cuenta su rol de Presidente del Consejo General de Educación de Entre Ríos y, fundamentalmente, que es candidata a diputada nacional por la Alianza LLA, sería oportuno que en un marco de cordialidad y respeto podamos debatir las variables… — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) September 22, 2025

b) Los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Esto eliminaría el “piso mínimo” de financiamiento destinado a la función ciencia y técnica).

c) El artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional (En la práctica, esto implicaría la pérdida de $34.000 millones, aproximadamente, de financiamiento de la formación de más de 36 mil estudiantes entrerrianos)”.

Finalmente, Michel puso a disposición el equipo de educación de Fuerza Entre Ríos, encabezado por el Rector de la UNER Andrés Sabella y que justamente también es candidato a diputado en la lista, para enriquecer el debate vinculado a la educación de Entre Ríos.