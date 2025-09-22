Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Autoridades judiciales habían difundido un pedido de colaboración para dar con el paradero de A.C.A.C de 10 años, de Concepción del Uruguay

22 de septiembre 2025 · 09:30hs
Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de una niña de 10 años, quien se había ausentado de su domicilio en Concepción del Uruguay en la tarde del domingo. La denuncia fue radicada por su tía en la sede de la Comisaría de Minoridad, luego de constatar que la niña no regresó a su hogar y desconocer su ubicación. Este lunes se informó que la menor fue localizada sana y salva.

Concepción del Uruguay Paradero niña
