Concepción del Uruguay: localizaron a la niña que era buscada

Autoridades judiciales difundieron un pedido de colaboración para dar con el paradero de una niña de 10 años, quien se había ausentado de su domicilio en Concepción del Uruguay en la tarde del domingo. La denuncia fue radicada por su tía en la sede de la Comisaría de Minoridad, luego de constatar que la niña no regresó a su hogar y desconocer su ubicación. Este lunes se informó que la menor fue localizada sana y salva.