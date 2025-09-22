Uno Entre Rios | Policiales | Victoria

Victoria: un conductor chocó y le detectaron más de 2 gramos de alcohol en sangre

Un conductor en Victoria fue detenido tras chocar contra una columna de alumbrado con un nivel de alcoholemia de 2,10 gramos por litro de sangre.

22 de septiembre 2025 · 08:01hs
Un hombre fue detenido anoche tras protagonizar un accidente de tránsito en la ciudad de Victoria. El hecho ocurrió alrededor este domingo alrededor de las 21.35, cuando una camioneta Ford Ranger, de color negro, conducida por un hombre mayor de edad, perdió el control al circular por calle Copello y, al intentar tomar la intersección con Irigoyen, impactó con una columna de alumbrado público de hormigón.

El impacto causó la ruptura de la cubierta delantera izquierda del vehículo, que quedó visiblemente dañada en el lugar. El siniestro fue rápidamente reportado a la policía, quienes llegaron al lugar con personal del 911 y del sistema de Video Vigilancia. Inmediatamente, se activó el protocolo de seguridad, y agentes de Tránsito y un enfermero se hicieron presentes en la escena para asistir al conductor.

Test de alcoholemia

Al realizarse el test de alcoholemia correspondiente, el resultado arrojó un alarmante nivel de alcohol en sangre de 2,10 g/l, muy por encima del límite legal permitido. Debido a esta infracción y el peligro que representaba para la seguridad vial, se procedió a la retención del rodado.

El conductor quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

