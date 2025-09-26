Enfermedades cardiovasculares: "Causan más muertes que todos los tipos de cáncer juntos"

Septiembre es el Mes del Corazón, una iniciativa que busca concientizar sobre la prevención de enfermedades cardiovasculares.

El cardiólogo paranaense Julio Kramer, habló con Radio La Red Paraná (88.7) en el marco del mes del corazón. Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. En ese marco, resaltó la importancia de la buena alimentación, la actividad física y los controles médicos preventivos.

Si bien esta campaña se celebra en diferentes momentos del año según el país —en febrero en EE.UU., agosto en Chile y septiembre en Argentina—, el objetivo es el mismo: promover estilos de vida saludables y controles médicos regulares. En diálogo con un especialista en cardiología, repasamos las claves para una buena salud cardiovascular, desde la alimentación hasta los efectos del vapeo y la marihuana.

Mes del corazón

El cardiólogo consultado por UNO explicó que la elección de septiembre responde a una disposición de la Federación Mundial del Corazón, que busca que las organizaciones científicas y los organismos estatales impulsen campañas que fomenten la actividad física, una alimentación equilibrada y la detección precoz de enfermedades.

“Las enfermedades del corazón, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, representan la mayor causa de mortalidad. Incluso son más frecuentes que todos los tipos de cáncer juntos”, destacó el especialista.

Controles médicos

La prevención comienza con controles médicos periódicos, incluso en personas que se consideran sanas o deportistas habituales. “Una persona sin factores de riesgo debería hacerse un chequeo general al menos una vez al año. Si ya tiene alguna patología o antecedentes, lo ideal es hacerlo cada seis meses”, recomendó el doctor y reforzó la idea con una metáfora sencilla: “Así como llevamos el auto al taller antes de salir de vacaciones, deberíamos hacer lo mismo con nuestro cuerpo. Aunque uno se sienta bien, aunque haya hecho deporte toda la vida, el control médico es fundamental”.

Entre los estudios más indicados para evaluar la salud cardiovascular se encuentran el electrocardiograma, la ergometría y el ecocardiograma, además de análisis de laboratorio. “Lo importante es empezar con una consulta médica donde haya confianza y diálogo fluido”, indicó Kramer.

Actividad física

El fenómeno del running y otras actividades físicas post pandemia trajo beneficios, pero también ciertos riesgos cuando no se realizan con responsabilidad. “Después de los 40 años, muchas personas se vuelcan al deporte sin haberse chequeado antes. A veces, vemos en las noticias casos de muertes súbitas en partidos recreativos de fútbol, y eso muchas veces podría haberse evitado con un simple control”, advirtió el cardiólogo.

Además, remarcó que la actividad física es excelente, pero debe hacerse “de forma disciplinada y con autorización médica, especialmente si hay antecedentes o factores de riesgo ”.

Alimentación

Respecto a la dieta, el especialista subrayó que las grasas no son el enemigo, sino que lo importante es la calidad y cantidad de lo que se consume. “Las membranas celulares tienen lípidos, así que no es que las grasas sean malas en sí. El problema es cuando uno ingiere grasas de mala calidad o en exceso calórico”, explicó.

Recomendó alimentos ricos en grasas saludables, como:

Pescados de mar

Aceite de oliva

Semillas

Palta (aguacate)

También enfatizó el consumo de frutas y verduras, evitar el exceso de sal, y mantener una actividad física de al menos una hora, cuatro veces por semana como base de una vida saludable.

Cigarrillo y marihuana

El médico también se refirió a temas candentes entre adolescentes y jóvenes, como el uso del vapeador. Aunque durante un tiempo hubo una percepción de que era menos dañino que el cigarrillo, hoy hay estudios que comienzan a vincularlo con efectos negativos en la salud cardiovascular.

“Al principio había aceptación porque no había evidencia. Pero ya se están viendo estudios que muestran que el vapeo también produce daño. No podemos decir que sea seguro. Personalmente, creo que hace al menos el mismo daño que el tabaco”, opinó.

Sobre el consumo de cannabis, fue categórico: no es recomendable. Aunque el uso suele ser más esporádico que el del tabaco, el especialista señaló que la marihuana “produce daño en las paredes celulares y en las arterias”, y que además está relacionada con otros efectos como la disminución de la espermatogénesis (producción de esperma) y menor rendimiento intelectual a largo plazo.

“El hecho de que sea recreacional o más esporádica no significa que sea buena. Produce daño igual”, concluyó Kramer. Prevenir enfermedades cardiovasculares no requiere grandes sacrificios: una alimentación equilibrada, actividad física regular y un chequeo anual pueden marcar una diferencia enorme en la calidad y expectativa de vida.