Mes del corazón:18 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares

El 80% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares se puede prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida.

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) es la principal causa de muerte en el mundo y, de manera combinada, las condiciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos (ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) provocan la muerte de 18 millones de personas cada año, mientras que la mayoría de estas muertes ocurren en países de medios y bajos ingresos.

Septiembre es considerado el "mes del corazón" para concienciar y prevenir las enfermedades cardiovasculares, ya que el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. “El 80% de las muertes prematuras por ECV se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida: alimentación equilibrada, ejercicio y control del estrés. Así, podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer las enfermedades cardiovasculares ”, señala la doctora Valeria El Haj.

Los hábitos saludables para el cuidado del corazón

-Alimentación sana y completa: alimentación equilibrada, consumir alimentos con Omega 3 (pescados), controlar el nivel de colesterol (grasas animales), bajar contenido de sal (sodio) en la dieta y reducir el consumo de alcohol.

-Actividad física: el ejercicio físico aporta múltiples beneficios para la salud cardiovascular, ya que ayuda a mejorar los factores de riesgo y la función del endotelio, lo que se traduce en una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas y de reducir la mortalidad. Demostró beneficios en múltiples aspectos de la función y salud cardiovascular y las personas físicamente activas tienen menores niveles de presión arterial, mayor sensibilidad a la insulina y un perfil lipídico más favorable. También se demostraron efectos cardíacos positivos, con mejoramiento de la función cardíaca y reducción de la frecuencia cardíaca basal y del desarrollo de arritmias, cambios conocidos como “corazón de atleta”. Quince minutos de ejercicio al día, disminuyen en un 14% la tasa de muerte por cualquier causa.

-Abandono del tabaquismo: evitar el consumo de tabaco, ayuda a no sufrir un infarto de miocardio. Los fumadores corren más riesgo de presentar episodios cardiovasculares agudos a una edad temprana que los no fumadores.

Prevención

Estos son ejes básicos y fundamentales para reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, ayudando a mantener registro de tensión arterial en valores normales; disminuir el perímetro abdominal; mantener valores de colesterol “malo” LDL bajos y mejorar el colesterol “bueno” HDL.

En tanto, además de la prevención, resulta fundamental estar preparados para actuar frente a una emergencia y El Haj indicó: “La cadena de vida es la secuencia de acciones que aumentan las chances de supervivencia ante un paro cardíaco. Comienza con el reconocimiento de los síntomas y la activación del sistema de emergencias, continúa con una RCP de alta calidad, sigue con la desfibrilación temprana mediante el uso de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y finaliza con la atención médica avanzada”.