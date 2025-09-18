Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | enfermedades cardiovasculares

Mes del corazón:18 millones de personas mueren cada año por enfermedades cardiovasculares

18 de septiembre 2025 · 08:56hs
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) es la principal causa de muerte en el mundo y, de manera combinada, las condiciones que afectan al corazón o a los vasos sanguíneos (ataque cardíaco, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca) provocan la muerte de 18 millones de personas cada año, mientras que la mayoría de estas muertes ocurren en países de medios y bajos ingresos.

Septiembre es considerado el "mes del corazón" para concienciar y prevenir las enfermedades cardiovasculares, ya que el 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. “El 80% de las muertes prematuras por ECV se pueden prevenir haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida: alimentación equilibrada, ejercicio y control del estrés. Así, podemos controlar mejor la salud de nuestro corazón y vencer las enfermedades cardiovasculares ”, señala la doctora Valeria El Haj.

Los hábitos saludables para el cuidado del corazón

-Alimentación sana y completa: alimentación equilibrada, consumir alimentos con Omega 3 (pescados), controlar el nivel de colesterol (grasas animales), bajar contenido de sal (sodio) en la dieta y reducir el consumo de alcohol.

-Actividad física: el ejercicio físico aporta múltiples beneficios para la salud cardiovascular, ya que ayuda a mejorar los factores de riesgo y la función del endotelio, lo que se traduce en una menor probabilidad de desarrollar enfermedades cardíacas y de reducir la mortalidad. Demostró beneficios en múltiples aspectos de la función y salud cardiovascular y las personas físicamente activas tienen menores niveles de presión arterial, mayor sensibilidad a la insulina y un perfil lipídico más favorable. También se demostraron efectos cardíacos positivos, con mejoramiento de la función cardíaca y reducción de la frecuencia cardíaca basal y del desarrollo de arritmias, cambios conocidos como “corazón de atleta”. Quince minutos de ejercicio al día, disminuyen en un 14% la tasa de muerte por cualquier causa.

-Abandono del tabaquismo: evitar el consumo de tabaco, ayuda a no sufrir un infarto de miocardio. Los fumadores corren más riesgo de presentar episodios cardiovasculares agudos a una edad temprana que los no fumadores.

Prevención

Estos son ejes básicos y fundamentales para reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares, ayudando a mantener registro de tensión arterial en valores normales; disminuir el perímetro abdominal; mantener valores de colesterol “malo” LDL bajos y mejorar el colesterol “bueno” HDL.

En tanto, además de la prevención, resulta fundamental estar preparados para actuar frente a una emergencia y El Haj indicó: “La cadena de vida es la secuencia de acciones que aumentan las chances de supervivencia ante un paro cardíaco. Comienza con el reconocimiento de los síntomas y la activación del sistema de emergencias, continúa con una RCP de alta calidad, sigue con la desfibrilación temprana mediante el uso de un Desfibrilador Externo Automático (DEA) y finaliza con la atención médica avanzada”.

