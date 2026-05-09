El horóscopo para este sábado 9 de mayo 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

El horóscopo para este jueves 7 de mayo de 2026

El horóscopo para este viernes 8 de mayo de 2026

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El amor le sonríe. Tiente a la suerte en los juegos de azar, está en racha. Alguien con nuevas ideas favorecerá su entorno laboral. Escuche las voces de alarma del cuerpo y dele un descanso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Cuidado con los gastos excesivos. Día perfecto para programar nuevos trabajos. Las curas caseras valen para casos nimios como el suyo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Cariñoso con su pareja, con la que compartirá buenos momentos. Cualquier tipo de inversión puede funcionar. Su interés por su trabajo se verá recompensado. Desorden hormonal ocasionado por el estrés.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

En el amor, no sea tan impulsivo. Hoy comienza una excelente racha económica. Confíe en sus compañeros y así podrá afrontar sus proyectos. No se automedique, vaya a su consulta.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Haga planes de futuro con su pareja, acertarán. Día de tensión por asuntos de dinero. Aunque le saquen de quicio, contrólese en su trabajo. Aparece un problema leve con las articulaciones.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Le costará asumir los cambios sentimentales. Recoge los frutos económicos de lo cosechado. Olvídese de esos complejos y rendirá en su trabajo. Procure hacer dieta sin grasas y no coma demasiado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Disfrute de su pareja todo lo que pueda, el tiempo pasa rápido. Un ingreso extra le saca de ciertos apuros económicos. Exponga a sus jefes sus nuevas ideas. No se cure a medias los procesos gripales.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Cuide sus inversiones y el resto de temas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Aprenda a relacionarse, no rechace ninguna invitación. Ha pasado el momento de escasez, respire un poco. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Los astros le favorecen con buena salud.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Allá donde vaya, será protagonista de la fiesta. Administrará con acierto sus inversiones. Sea cual sea su profesión, brillará por su creatividad. Hoy desaparecerá esa dolencia muscular.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Quiere a su pareja pero surgirán tentaciones. Ha llegado el momento de ahorrar. No se deje llevar por esos celos laborales. Que su salud siga bien depende de usted.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si está pensando en terminar su relación, hágalo ya. Ocúpese de resolver los temas bancarios atrasados. Perspectivas laborales esperanzadoras. Solo el médico sabe lo que puede tomar en cada situación.