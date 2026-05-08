El Turismo Carretera pone quinta en Termas de Río Hondo

El Turismo Carretera se presenta este fin de semana en Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) con un total de 57 inscriptos para disputar la quinta fecha del campeonato 2026. Tras la última visita a Concepción se registraron una baja y un alta, por lo que el promedio de autos sigue siendo elevadísimo para la categoría.

Jonatan Castellano, con Dodge Challenger, arriba como puntero del campeonato aunque todavía no ganó, condición indispensable para aspirar al título. Sus escoltas, José Manuel Urcera (Toyota Camry) y Mauricio Lambiris (Ford Mustang), tampoco consiguieron las victorias.

“Una nueva fecha de TC, esta vez en un circuito hermoso como es el de Termas de Río Hondo ahora con la larga recta que hace tiempo no utilizamos, y con el objetivo claro de estar con un poco con la calculadora arriba del auto, y sumar fuerte para mantener la punta del campeonato, que ya vamos a cerrar la primera mitad de Etapa Regular y sería muy bueno poder mantenerla”, explicó Castellano en un comunicado de prensa.

Mariano Werner llega con un contratiempo a Termas de Río Hondo. El paranaense no pudo realizar el ensayo que tenía planificado con su Ford Mustang, ya que las fuertes tormentas que azotaron a la provincia de Buenos Aires impidieron girar en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata, el único circuito habilitado para pruebas.

La falta de rodaje previo supone una complicación para el actual campeón. Según sus propias palabras, este test le hubiese “permitido pegar un salto de calidad”. Es que el piloto entrerriano todavía no encuentra el balance ideal en su auto desde que se implementó el cambio reglamentario con la quita de carga aerodinámica a principios de temporada.

Sin embargo, no todas son pálidas. Es necesario señalar que Werner dejó de tener los dolores de cabeza con el motor que lo persiguieron el año pasado. Durante esta temporada, la planta impulsora es atendida por los hermanos Mario y Luis Riva, logrando la fiabilidad deseada.

En cuanto a los resultados deportivos, el paranaense se encuentra, por ahora, lejos de los puestos de vanguardia. En lo que va del torneo llegó 32° en la Final de El Calafate, 26° en Viedma, 12° en Neuquén y 14° en Concepción del Uruguay.

De esta manera, marcha 16° en el campeonato. Actualmente se ubica a 15,5 puntos de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien cierra la zona de clasificación a la Copa de Oro. La última victoria de Mariano Werner en el Turismo Carretera fue el 1 de junio de 2025 en el autódromo de Alta Gracia (Córdoba). Desde entonces, ganar le resulta esquivo y ya pasaron 13 carreras.

Cabe recordar que para encarar este torneo, Werner hizo un intercambio de vehículos con Nicanor Santilli Pazos, integrante de su propio equipo. El joven piloto inició su temporada en el TC Pista con el Mustang que Mariano estrenó en 2024 y usó hasta la última fecha del torneo pasado. El tricampeón de TC, por su parte, optó por subirse a la unidad que dejó libre Santilli Pazos, la cual fue convertida a modelo de nueva generación durante el receso.

El cambio de circuito en Termas de Río Hondo

En esta vigésima visita a Termas, el TC utilizará el circuito periférico –no se corre en esa variante desde 2018–, en el cual la curva uno conecta las rectas principales con la más larga del país, de 1.300 metros, por lo que se espera que los autos lleguen al frenaje de la segunda curva a casi 300 kilómetros por hora.

El Turismo Carretera adoptará este escenario por 10ª vez. Entre 2008 y 2012 funcionó como el circuito oficial de la categoría, hasta que se realizaron obras de reacondicionamiento para modernizarlo de cara a competencias internacionales y se sumaron curvas internas.

El primer ganador en la inauguración de 2008 fue Emanuel Moriatis (Ford). En la fecha doble de 2009 celebraron José María López (Torino) y Christian Ledesma (Chevrolet). En 2011 el triunfo quedó para Leonel Pernía (Chevrolet), en 2012 para Martín Basso (Chevrolet) y, ya con la renovación del complejo en 2013, festejó Mauro Giallombardo (Ford).

Con el paso de los años, el perimetral se reservó únicamente para competencias especiales. En 2016 ganó Mariano Werner (Ford), mientras que en 2018 la victoria fue nuevamente para Moriatis. Aquel festejo en el “Desafío de las Estrellas”, cuya grilla se armó por sorteo, significó el último triunfo de Moriatis en la categoría. De esta manera, mantiene el privilegio de haber abierto y cerrado la lista de vencedores en el trazado corto santiagueño.

La actividad comenzará este sábado con los entrenamientos (11.05 y 13.40) y la clasificación (16.05). El domingo, desde las 10.10, se desarrollarán las series y, a las 14, se pondrá en marcha la final, a 25 vueltas o 50 minutos como máximo.

Manuel Borgert con cambios en el TC Pista

Por su parte, el TC Pista estará en Termas con 16 pilotos y presentará dos novedades importantes. Por un lado, el piloto de General Ramírez, Manuel Borgert se desvinculó de la estructura de Mariano Werner y desde esta fecha estará en el equipo FPA Racing.

El cambio de Borgert coincide con un momento bisagra para la telonera. Por primera vez en la historia, la grilla del TC Pista estará compuesta íntegramente por modelos de nueva generación. La incorporación de Manu al FPA Racing busca capitalizar el potencial del Mustang en un trazado de nivel internacional como el santiagueño, conocido por su exigencia técnica y alta velocidad.

Borgert llega a esta quinta cita ocupando el 15º puesto del certamen con un total de 91 puntos, una cosecha sólida tras las tres fechas disputadas en las que ya logró el hito de subir a su primer podio en la categoría durante su temporada debut.

En la lucha por la cima, el campeonato es liderado por Bautista Damiani (156 puntos), escoltado por Eugenio Provens (152), Nicanor Santilli Pazos (139), Santiago Biagi (138,5) y Felipe Bernasconi (131,5).

Justamente, será el rionegrino Benjamín Ochoa quién dejó el último modelo convencional y desde esta fecha correrá con un Dodge Challenger que se armó en el taller de SAP Team, y utilizó su hermano Joaquín en Turismo Carretera hasta la fecha de Viedma.

Con ello, la marca renueva sus modelos en ambas tras haber corrido hasta la fecha de Concepción del Uruguay con una coupé Dodge GTX, modelo así que cerró 55 años de presencia en los circuitos argentinos.