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El horóscopo para este jueves 7 de mayo de 2026

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

7 de mayo 2026 · 07:29hs
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ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

En el terreno sentimental, buen día. Siga los consejos de los demás y evitará pérdidas de dinero. Enhorabuena, el éxito profesional ha llegado. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Es muy querido por los suyos, a los que tanto quiere también. Controle su maltrecha economía. Consolide su posición en el trabajo. Espléndido estado de salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Amar no significa solo recibir, también hay que dar. Sus finanzas necesitan una atención adecuada. En su empresa, hoy será un día árido, paciencia. Sus fuerzas físicas han llegado al límite.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Muy bien con su pareja, gracias a ese talante positivo. Puede tirar de sus ahorros con tranquilidad. Las cosas de su trabajo deberá tomárselas con calma. Si lleva lentillas, no abuse de ellas.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Quieren entrometerse en su relación de pareja, no haga caso. El extra económico con el que contaba no llega. Oportunidad de cerrar tratos profesionales muy favorables. Malestar articular sin importancia.

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VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estará sentimental y un poco sensible, así que espabile. No despilfarre los ahorros que guarda para las malas épocas. Evite los encontronazos con jefes y compañeros. Tiene que dormir más.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Es posible que se sienta solo, aunque no lo esté. Su economía va a sufrir varios reveses inesperados. El ambiente laboral va a estar algo tenso. Si tiene problemas de circulación, ejercite las piernas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Pareja y amigos caerán rendidos a sus encantos. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Sea práctico, de lo contrario le podrá el trabajo. Decaimiento pasajero, no se preocupe, no es nada.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Esa esperada reconciliación con su pareja se producirá. Aproveche las oportunidades que aparezcan de ganar dinero. Eleve su autoestima profesional. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

En el amor, fase de contradicciones. Con el dinero ahorrado puede permitirse algún caprichillo. En el aspecto profesional, todo marcha. Dedíquese más tiempo, lo necesita.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Situación sentimental prometedora. Momento idóneo para inversiones. El trabajo va a desarrollarse en medio de cierta tensión. Posibles dolores de cabeza y náuseas.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Para su familia, usted es lo primero, no lo olvide. Los astros le favorecen en los negocios. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Vigile los excesos alimenticios, no le benefician.

Horóscopo Signo mayo
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