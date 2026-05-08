El Centro Exalumnos Don Bosco celebra 88 años de vida institucional y deportiva

El acto de celebración por un nuevo aniversario se realizará a partir de las 17 en las instalaciones de Centro Exalumnos Don Bosco.

El Centro Exalumnos Don Bosco celebra este viernes sus 88 años de vida institucional y deportiva con una jornada abierta a toda la comunidad en las instalaciones del club. La propuesta comenzará a las 17 con una chocolatada y facturas, además de distintas actividades recreativas y artísticas para compartir en familia.

El presidente de la institución, Oscar Barbier, invitó no sólo a quienes actualmente forman parte del club, sino también a todos aquellos que alguna vez pasaron por sus canchas y disciplinas deportivas.

“La idea es compartir una chocolatada y unas facturas en las instalaciones del club a partir de las 17. Después va a haber distintos entretenimientos: un pelotero, mete gol y algunos números artísticos. No solamente invitamos a las generaciones actuales, sino también a aquellos que alguna vez transitaron por el campo de juego en distintas disciplinas. Les decimos: vení, acércate, tráete el mate, el termo y compartir entre todos”, expresó, en declaraciones a La Mañana de La Red.

El crecimiento sostenido del Centro Exalumnos Don Bosco

El directivo destacó el crecimiento sostenido de la institución y el valor afectivo que representa para miles de personas de la capital entrerriana. “Don Bosco es parte de las casas de cada uno de los que han transitado y también de los que no. Será un lindo momento para recordar anécdotas y ver cómo ha crecido la institución en forma ordenada y responsable”, señaló.

Durante la jornada también se podrá visitar el Oratorio Papa Francisco, inaugurado en 2018, uno de los espacios que simboliza la expansión de la obra salesiana dentro del predio.

Barbier repasó además los orígenes del club, nacido en 1938 impulsado por el sacerdote salesiano Brasesco y un grupo de jóvenes vinculados al oratorio del colegio Don Bosco. “Aquellos jóvenes soñadores dieron inicio a esta historia. Primero funcionábamos en un aula del colegio y después llegó la compra del predio donde hoy la institución ha crecido. Se fueron cumpliendo sueños de aquellas generaciones y nosotros seguimos concretando otros”, remarcó.

La actualidad del Club Don Bosco

Actualmente, el club cuenta con una amplia variedad de disciplinas deportivas y culturales: fútbol masculino y femenino, hockey sobre césped y sobre patines, patín artístico, softbol, vóley, futsal, handball, artes marciales y distintas actividades impulsadas a través del programa Construyendo Valores.

El dirigente también valoró el trabajo de quienes sostienen diariamente la vida institucional. “Estamos agradecidos con quienes comenzaron esta historia y con todos los que trabajan hoy: empleados, subcomisiones, formadores y padres que colaboran permanentemente. Hay un grupo de padres del fútbol infanto-juvenil que recuperó la copa de leche dos veces por semana para los chicos que practican deporte en el club”, contó.

Finalmente, destacó el vínculo histórico entre el club, el colegio y las distintas instituciones vinculadas a la obra salesiana en Paraná. “Trabajamos coordinadamente con el colegio, los exploradores, los cooperadores y el Centro de Salud Don Bosco. Es un crecimiento armonioso que sigue teniendo al fútbol como disciplina principal, pero siempre con una mirada comunitaria y formativa”, concluyó.