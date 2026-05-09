El Dojo Pantera quiere trepar alto en Colón

El Dojo Pantera competirá en el Torneo Río Uruguay con jóvenes promesas y judocas experimentados. Irán en búsqueda de buenos resultados en el campeonato.

El Dojo Pantera volverá a salir a escena este sábado en una de las competencias más importantes del calendario regional de judo en Entre Ríos. La escuela paranaense dirá presente en la 27ª edición del Torneo Río Uruguay, certamen que se desarrollará en el estadio Gregorio Pocho Nieto del Club Social y Deportivo La Armonía, en Colón, con participación de delegaciones de distintos puntos del país y también del exterior, lo que enaltece aún más la competencia.

El torneo será fiscalizado por la Unión de Judo de Entre Ríos (UJER) y organizado por La Armonía junto a las Escuelas Municipales de Judo y las Luchas Municipales. El objetivo principal del evento apunta a combinar el aspecto competitivo con el recreativo, promoviendo valores tradicionales de la disciplina como el respeto, la disciplina, el autocontrol y el juego limpio.

En el Dojo Pantera van por todo

En diálogo con UNO, Andrés Gómez, instructor del Dojo Pantera, destacó la importancia que tiene este certamen para el crecimiento de los competidores y también para medir el nivel de trabajo que vienen desarrollando durante el año.

“El torneo de Colón siempre nos queda bien. El año pasado terminamos terceros en la general y eso nos dio mucha confianza. Vamos con once categorías entre chicos, jóvenes y algunos máster, así que tenemos muchas expectativas”, explicó.

El Dojo Pantera llegó a Colón con una delegación compuesta por Tahiel Alasa, Noah Franco y Lucio Romero en Promo; Mateo Mozetic en Sub 13; Gonzalo Bianchi en CNM y KNM; Gonzalo Martínez en JNM; Enzo Tropini en KNM; Santiago Vergara en JNM y KNM; y el propio Andrés Gómez en la categoría veteranos.

La presencia de Pantera en Colón no será una más. El certamen tiene carácter internacional y contará con competidores provenientes de Brasil y Uruguay, además de delegaciones de distintas provincias argentinas como Chaco, Formosa, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Esa variedad convierte al Río Uruguay en un escenario ideal para que los judocas puedan medirse ante estilos y escuelas diferentes.

“Se pone muy bueno porque ya deja de ser un torneo regional. Al haber delegaciones extranjeras pasa a tener otro nivel. Eso también motiva muchísimo a los chicos”, remarcó Gómez.

El entrenador paranaense resaltó que uno de los puntos más positivos de este 2026 es la aparición de nuevos competidores que comenzarán a sumar experiencia en este tipo de escenarios. Más allá de los resultados deportivos, explicó que el crecimiento personal y mental ocupa un lugar central en el proceso formativo.

“Tenemos muchos chicos nuevos que van a competir por primera vez y eso genera expectativas. En estos niveles influye muchísimo la cabeza. Hoy trabajamos mucho más lo mental que lo físico o técnico. Los chicos vienen con miedos, dudas o inseguridades y hay que acompañarlos”, sostuvo.

La preparación psicológica aparece como uno de los grandes desafíos dentro de las disciplinas individuales. Subirse a un tatami, quedar frente a frente con otro competidor y responder bajo presión exige concentración y fortaleza emocional. En Pantera entienden que el acompañamiento cotidiano resulta clave para que los jóvenes puedan sostener el proceso.

“Es impresionante cómo aparecen pensamientos como ‘no puedo’, ‘tengo miedo’ o ‘no estoy listo’. Ahí es donde tratamos de ayudarlos. La idea es que entiendan que competir también es aprender”, agregó.

El presente deportivo del dojo invita al optimismo. Durante los primeros meses del año, varios representantes lograron buenas actuaciones en torneos nacionales y regionales, consolidando una base competitiva importante de cara al resto de la temporada.

“Venimos haciendo un muy buen trabajo. Nos fue bien en los nacionales y también en otros torneos que fuimos disputando. Los chicos están creciendo mucho y eso se nota en cada entrenamiento”, explicó el instructor.

La agenda de Pantera continuará cargada después de Colón. Según adelantó Gómez, el calendario incluye competencias de relevancia nacional en diferentes puntos del país. Entre ellas aparece un nuevo viaje a San Juan, además de presentaciones previstas en Corrientes y Rosario.

“Después de este torneo ya empezamos a preparar otros compromisos importantes. Tenemos varios viajes por delante y queremos seguir sumando experiencia. La idea es mantenernos activos durante todo el año”, comentó.

El crecimiento del judo en Paraná también queda reflejado en la cantidad de chicos que se acercan al dojo para entrenar y comenzar a competir. Gómez valoró especialmente ese interés y remarcó que el deporte funciona como una herramienta formativa más allá del resultado.

“Cada vez más chicos se animan y quieren competir. Eso para nosotros es muy importante porque significa que el trabajo está dando resultados. El judo enseña muchísimo dentro y fuera del tatami”, señaló.

Detrás de cada competencia también existe un trabajo silencioso que muchas veces no se ve. En ese sentido, Gómez destacó el rol fundamental de Romina Bordón, encargada de toda la logística y organización del grupo en cada viaje y torneo.

“Romina siempre está detrás de todo. Organiza, ayuda y acompaña permanentemente para que podamos viajar y competir de la mejor manera. Su trabajo es fundamental”, destacó.

El Torneo Río Uruguay volverá a reunir hoy a cientos de judocas en Colón en una jornada que promete alto nivel competitivo y mucho movimiento dentro del tatami. Para el Dojo Pantera, además de la búsqueda de resultados, será una nueva oportunidad para seguir creciendo como grupo y continuar consolidando un proyecto deportivo que desde hace tiempo viene dejando huella en Paraná.

La ilusión de repetir una actuación destacada está intacta. Pantera llegará con experiencia, juventud y una base sólida de trabajo que intentará volver a posicionarlo entre los protagonistas de uno de los torneos más tradicionales de la región.